  1. В Україні

З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення ID-картки та закордонного паспорта

17:54, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня змінилася вартість окремих біометричних документів.
З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення ID-картки та закордонного паспорта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року ДП Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Про це повідомила Державна міграційна служба.

У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

- Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше - безкоштовно;

- Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 618 грн.

- Паспорт громадянина України (ID-картка) до 7 робочих днів - 988 грн.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1147 грн.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1787 грн.

- Посвідка на постійне проживання в Україні - 1235 грн.

- Посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1140 грн.

«Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2025, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2025, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», - додали в ДМС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт закордонний паспорт ID-паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]