З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення ID-картки та закордонного паспорта
З 1 січня 2026 року ДП Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Про це повідомила Державна міграційна служба.
У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
- Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше - безкоштовно;
- Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 618 грн.
- Паспорт громадянина України (ID-картка) до 7 робочих днів - 988 грн.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1147 грн.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1787 грн.
- Посвідка на постійне проживання в Україні - 1235 грн.
- Посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1140 грн.
«Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2025, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2025, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», - додали в ДМС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.