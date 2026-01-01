  1. В Украине

С 1 января в Украине выросла стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта

17:54, 1 января 2026
С 1 января изменилась стоимость отдельных биометрических документов.
С 1 января 2026 года ГП Полиграфический комбинат «Украина» изменил стоимость бланков отдельных биометрических документов. Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

В связи с этим выросла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 618 грн;

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней — 988 грн;

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1147 грн;

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1787 грн;

Вид на постоянное проживание в Украине — 1235 грн;

Вид на временное проживание в Украине — 1140 грн.

«Обращаем внимание, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2025, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2025, но заявление для оформления документов еще не подали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений», — добавили в ГМС.

 

Лента новостей

