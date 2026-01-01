З 1 січня зростає плата за реєстрацію місця проживання: нові тарифи

Встановлено новий розмір адміністративного збору за реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання.

Із 1 січня 2026 року в Україні зростає прожитковий мінімум для працездатних осіб — він становитиме 3328 гривень. У зв’язку з цим зміниться і вартість окремих адміністративних послуг, розмір плати за які прив’язаний до цього показника.

Зокрема, було переглянуто адміністративний збір за реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання. У новому році плата за реєстрацію місця проживання, у тому числі із одночасним зняттям з попередньої адреси, а також за зняття з реєстрації, становитиме 49,92 грн (1,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року).

У разі порушення встановлених строків реєстрації місця проживання адміністративний збір зросте до 83,20 грн (2,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року).

Нагадаємо, що картку платника податків можна буде оформити дитині в Дії та ЦНАПі, а згодом також з'явиться можливість замовити е-картку платника податків для дорослих та дітей у разі пошкодження або втрати документа.

