С 1 января повышается плата за регистрацию места проживания: новые тарифы

С 1 января 2026 года в Украине увеличивается прожиточный минимум для трудоспособных лиц — он составит 3328 гривен. В связи с этим изменится и стоимость отдельных административных услуг, размер платы за которые привязан к этому показателю.

В частности, был пересмотрен административный сбор за регистрацию и снятие с регистрации места проживания. В новом году плата за регистрацию места проживания, в том числе с одновременным снятием с предыдущего адреса, а также за снятие с регистрации, составит 49,92 грн (1,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года).

В случае нарушения установленных сроков регистрации места проживания административный сбор возрастет до 83,20 грн (2,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года).

Напомним, что карту налогоплательщика можно будет оформить ребенку в Дии и ЦНАПе, а впоследствии также появится возможность заказать э-карту налогоплательщика для взрослых и детей в случае повреждения или потери документа.

