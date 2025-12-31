Карту налогоплательщика можно будет оформить ребенку в Дии и ЦНАПе

Впоследствии также появится возможность заказать э-карту налогоплательщика для взрослых и детей в случае повреждения или потери документа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации сообщило о очередных шагах по цифровизации государственных услуг. Правительство приняло постановление, которое меняет порядок получения карты налогоплательщика — одного из ключевых документов для граждан.

Как отмечают в Минцифры, карта налогоплательщика необходима во многих жизненных ситуациях — при поступлении в учебные заведения, трудоустройстве, открытии банковских счетов, а также получении государственных услуг.

В настоящее время оформление этого документа для ребенка доступно через сервис еМалятко, онлайн или офлайн в налоговых органах, а также вместе с получением ID-карты. В то же время Кабинет Министров утвердил решение, которое расширяет возможности получения карты в цифровом формате.

В ближайшее время услуга появится в приложении Дия и в Центрах предоставления административных услуг. В Минцифры сообщают, что работа над запуском этих сервисов уже продолжается.

Кроме того, в будущем планируется внедрить возможность заказа электронной карты налогоплательщика как для взрослых, так и для детей в случае повреждения или утраты документа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.