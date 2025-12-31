Картку платника податків можна буде оформити дитині в Дії та ЦНАПі

Згодом також з'явиться можливість замовити е-картку платника податків для дорослих та дітей у разі пошкодження або втрати документа.

Міністерство цифрової трансформації повідомило про чергові кроки з цифровізації державних послуг. Уряд ухвалив постанову, яка змінює порядок отримання картки платника податків — одного з ключових документів для громадян.

Як зазначають у Мінцифри, картка платника податків є необхідною у багатьох життєвих ситуаціях — під час вступу до закладів освіти, працевлаштування, відкриття банківських рахунків, а також отримання державних послуг.

Наразі оформлення цього документа для дитини доступне через сервіс єМалятко, онлайн або офлайн у податкових органах, а також разом з отриманням ID-картки. Водночас Кабінет Міністрів затвердив рішення, яке розширює можливості для отримання картки в цифровому форматі.

Найближчим часом послуга з’явиться у застосунку Дія та у Центрах надання адміністративних послуг. У Мінцифри повідомляють, що вже триває робота над запуском цих сервісів.

Крім того, у майбутньому планується запровадити можливість замовлення електронної картки платника податків як для дорослих, так і для дітей у разі пошкодження або втрати документа.

