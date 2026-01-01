Як отримати 2 тисячі гривень після 40 років для перевірки здоровʼя: відеоінструкція

Послугу можна замовити через Дію.

Фото: depositphotos.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 1 січня в Україні стартувала програма скринінгу здоровʼя для українців 40+ років. Послугу можна замовити через Дію.

Програма ініційована урядом. Вона передбачає, що українці віком від 40 років мають змогу пройти безоплатне медичне обстеження.

Як це працює?

Запрошення на скринінг надійде в застосунок Дія на 30-й день після вашого дня народження (якщо вам виповнилося 40 років або більше).

Коли підтвердите участь у програмі — 2 000 гривень надійдуть на вашу Дія.Картку впродовж кількох днів. Також можна оформити пластикову карту в банку-партнері та звернутися до ЦНАПу.

Використати ці кошти вдасться лише на оплату скринінгу. Детальніше на screening.moz.gov.ua. Обирайте обстеження у зручному закладі — місце прописки не має значення.

Що включає скринінг здоровʼя?

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я)

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія)

лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок

індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.