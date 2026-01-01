  1. Суспільство

Як отримати 2 тисячі гривень після 40 років для перевірки здоровʼя: відеоінструкція

16:55, 1 січня 2026
Послугу можна замовити через Дію.
Фото: depositphotos.com
Як розповідала «Судово-юридична газета», з 1 січня в Україні стартувала програма скринінгу здоровʼя для українців 40+ років. Послугу можна замовити через Дію.

Програма ініційована урядом. Вона передбачає, що українці віком від 40 років мають змогу пройти безоплатне медичне обстеження.

Як це працює?

  • Запрошення на скринінг надійде в застосунок Дія на 30-й день після вашого дня народження (якщо вам виповнилося 40 років або більше).
  • Коли підтвердите участь у програмі — 2 000 гривень надійдуть на вашу Дія.Картку впродовж кількох днів. Також можна оформити пластикову карту в банку-партнері та звернутися до ЦНАПу.
  • Використати ці кошти вдасться лише на оплату скринінгу. Детальніше на screening.moz.gov.ua. Обирайте обстеження у зручному закладі — місце прописки не має значення.

Що включає скринінг здоровʼя?

  • анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я)
  • фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія)
  • лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок
  • індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування

