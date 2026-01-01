Справа про «платні голоси»: ВАКС обрав запобіжні заходи 5 нардепам

ВАКС визначив двом підозрюваним застави по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень.

Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища. Про це повідомила САП.

«Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень», - йдеться у заяві.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

У САП нагадали, дії народних обранців кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

