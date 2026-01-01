Дело о «платных голосах»: ВАКС избрал меры пресечения 5 народным депутатам

ВАКС определил двум подозреваемым залог в размере 40 млн гривен и 30 млн гривен, еще двум — по 20 млн гривен, пятому депутату — 16,6 млн гривен.

Следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил меры пресечения в виде залога к 5 народным депутатам, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения. Об этом сообщила САП.

«Суд определил двум подозреваемым залог в размере 40 млн гривен и 30 млн гривен, еще двум — по 20 млн гривен, пятому депутату — 16,6 млн гривен», — говорится в заявлении.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых — ношение электронного средства контроля.

В САП напомнили, что действия народных избранников квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

