  1. В Украине

Дело о «платных голосах»: ВАКС избрал меры пресечения 5 народным депутатам

16:41, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВАКС определил двум подозреваемым залог в размере 40 млн гривен и 30 млн гривен, еще двум — по 20 млн гривен, пятому депутату — 16,6 млн гривен.
Дело о «платных голосах»: ВАКС избрал меры пресечения 5 народным депутатам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил меры пресечения в виде залога к 5 народным депутатам, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения. Об этом сообщила САП.

«Суд определил двум подозреваемым залог в размере 40 млн гривен и 30 млн гривен, еще двум — по 20 млн гривен, пятому депутату — 16,6 млн гривен», — говорится в заявлении.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых — ношение электронного средства контроля.

В САП напомнили, что действия народных избранников квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]