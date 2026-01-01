  1. В Україні

Командир РДК Денис Капустін живий — ГУР пошило в дурні спецслужби РФ

16:13, 1 січня 2026
В результаті спецоперації тривалістю понад місяць життя Дениса Капустіна збережено.
Фото: РДК
Командир «Російського Добровольчого Корпусу» Денис Капустін живий, а гроші за його ліквідацію підуть на посилення спецпідрозділів Головного управляння розвідки України. Про це повідомили у ГУР.

Вбивство командира РДК, який воює проти окупантів у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, замовили спецслужби РФ та виділили на це пів мільйона доларів.

«З поверненням!», - сказав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов та привітав Дениса Капустіна та команду спецпризначенців, яка пошила в дурні російські спецслужби.

В результаті спецоперації тривалістю понад місяць життя Капустіна збережено. Крім того, вдалося встановити замовників злочину у російських спецслужбах та його виконавців.

«Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань», - доповів Буданову командир «Спецпідрозділу Тимура».

Кирило Буданов Міноборони ГУР МО

Стрічка новин

Блоги
Публікації
