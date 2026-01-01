Командир РДК Денис Капустин жив — ГУР обвело вокруг пальца спецслужбы РФ

В результате спецоперации продолжительностью более месяца жизнь Дениса Капустина сохранена.

Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию пойдут на усиление спецподразделений Главного управления разведки Украины. Об этом сообщили в ГУР.

Убийство командира РДК, который воюет против оккупантов в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР, заказали спецслужбы РФ и выделили на это полмиллиона долларов.

«С возвращением!», — сказал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и поздравил Дениса Капустина и команду спецназовцев, которые одурачили российские спецслужбы.

В результате спецоперации продолжительностью более месяца жизнь Капустина сохранена. Кроме того, удалось установить заказчиков преступления в российских спецслужбах и его исполнителей.

«Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач», — доложил Буданову командир «Спецподразделения Тимура».

