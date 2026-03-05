Дипломатические миссии и консульства: какой порядок взятия на учет в контролирующих органах

Налоговая объяснила, в каких случаях иностранные дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций должны становиться на учет в контролирующих органах и какие заявления для этого подают.

Налоговая служба в Одесской области объясняет, обязаны ли дипломатические миссии становиться на учет в налоговых органах.

Вопрос учета иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине в контролирующих органах регулируется Налоговым кодексом Украины, Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», а также соответствующими порядками учета налогоплательщиков и плательщиков единого взноса, утвержденными приказами Министерства финансов Украины.

Согласно нормам указанных законодательных актов, сведения о дипломатических миссиях вносятся в Единый банк данных о налогоплательщиках — юридических лицах в случае:

открытия дипломатической миссией счета в Украине;

приобретения дипломатической миссией недвижимого имущества или получения имущественных прав на такое имущество в Украине;

если дипломатическая миссия выполняет функции налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц, военного сбора, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

если по заявлению дипломатической миссии контролирующим органом принимается решение о возмещении из бюджета налога на добавленную стоимость.

В других случаях дипломатические миссии и консульские учреждения не подлежат постановке на учет.

В зависимости от оснований для постановки на учет дипломатическая миссия подает в контролирующий орган по основному месту учета заявление в произвольной форме без подачи дополнительных документов, заявление о постановке на учет плательщика единого взноса по форме № 1-ЕСВ либо заявление о возмещении сумм налога на добавленную стоимость дипломатической миссии, лицам из числа дипломатического персонала или членам их семей.

Дипломатическая миссия включается в Единый банк данных юридических лиц по налоговому номеру, предоставленному контролирующим органом. Также сведения о дипломатической миссии включаются в реестр налогоплательщиков — нерезидентов с признаком «дипломатическая миссия».

