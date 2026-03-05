В Хмельницкой области будут судить руководительницу молокоперерабатывающего предприятия за загрязнение воды на 14 млн грн

В суд направили обвинительный акт в отношении директора молокоперерабатывающего предприятия, которое сбрасывало неочищенные сточные воды в притоке реки Калюс и загрязнило земли заказника.

В Хмельницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении директора молокоперерабатывающего предприятия. Ей инкриминируют загрязнение земель вредными отходами и нарушение правил охраны вод, что повлекло тяжкие последствия, сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в течение мая-ноября 2024 года предприятие, в нарушение требований экологического законодательства, осуществляло сброс неочищенных сточных вод в притоке реки Калюс на территории Каменец-Подольского района. В результате это привело к ухудшению физико-химического состава воды.

Кроме того, загрязнение было зафиксировано на земельном участке в пределах ландшафтного заказника местного значения «Калюский».

По подсчетам специалистов, из-за сброса неочищенных сточных вод и загрязнения земель окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 14,8 миллиона гривен.

О подозрении руководительнице предприятия сообщили в октябре 2025 года. В настоящее время обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит до пяти лет лишения или ограничения свободы.

