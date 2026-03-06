  1. Общество

Пенсионный фонд напомнил, кто ежегодно должен проходить физическую идентификацию

00:06, 6 марта 2026
Две категории пенсионеров должны ежегодно проходить физическую идентификацию.
Фото: vinnitsa.info
Пенсионный фонд Украины напомнил, кто ежегодно должен проходить физическую идентификацию.

Отмечается, что постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к утрате трудоспособности» определены две категории лиц, которые для продолжения получения выплаты пенсии должны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Ими являются пенсионеры, которые:

  • временно проживают за пределами Украины;
  • и те, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Такое обязательство не касается получателей пенсий, которые выехали с временно оккупированных российской федерацией территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории, о чем сообщили Пенсионному фонду Украины, подав заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту проживания (форма заявления о выплате приведена в Приложении 2 к Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.12.2005 за № 1566/11846 (далее – Порядок № 22-1).

Пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины независимо от задекларированного или зарегистрированного места проживания пенсионера (статья 47 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”).

Пунктом 1.1 Порядка № 22-1 определено, что заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту проживания можно подать в бумажной или электронной форме.

В бумажной форме – при обращении в любой выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

В электронной форме – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Чтобы подать заявление в электронной форме, нужно:

  1. Войти на вебпортал электронных услуг и авторизоваться с помощью КЭП.
  2. Выбрать раздел “Относительно пенсионного обеспечения”, опцию “Внесение изменений в пенсионное дело”.
  3. В открывшемся окне зайти в раздел “Заявление на изменение личных данных пенсионера”.
  4. Заполнить необходимые данные и загрузить скан-копии документов (при наличии).
  5. В сформированном заявлении выбрать опцию “Перевод пенсионных выплат по новому месту проживания”.
  6. Подписать заявление с помощью КЭП и направить в Пенсионный фонд Украины.

Информацию о результатах рассмотрения заявления можно просмотреть в разделе “Мои обращения”.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

