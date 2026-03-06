  1. Суспільство

Пенсійний фонд нагадав, хто щороку має проходити фізичну ідентифікацію

00:06, 6 березня 2026
Дві категорії пенсіонерів повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію.
Фото: vinnitsa.info
Пенсійний фонд України нагадав, хто щороку має проходити фізичну ідентифікацію.

Зазначається, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» визначено дві категорії осіб, які для продовження отримання виплати пенсії мають щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Ними є пенсіонери, які:

  • тимчасово проживають за межами України;
  • та ті, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Таке зобов’язання не стосується отримувачів пенсій, які  виїхали з тимчасово окупованих російською федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території, про що повідомили Пенсійний фонд України, подавши заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання (форма заяви про виплату наведена у Додатку 2 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005  № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі – Порядок № 22-1).

Пенсія виплачується за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера (стаття 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Пунктом 1.1 Порядку № 22-1 визначено, що заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання можна подати в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі – при зверненні до будь-якого обраного сервісного центру Пенсійного фонду України.

В електронній формі – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Щоб подати заяву в електронній формі, потрібно:

  1. Увійти на вебпортал електронних послуг та авторизуватися за допомогою КЕП.
  2. Обрати розділ “Щодо пенсійного забезпечення”, опцію “Внесення змін до пенсійної справи”.
  3. У вікні, що відкриється, зайти в розділ “Заява на зміну особистих даних пенсіонера”.
  4. Заповнити необхідні дані та завантажити скан-копії документів (за наявності).
  5. У сформованій заяві обрати опцію “Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання”.
  6. Підписати заяву за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Інформацію про результати розгляду заяви можна переглянути в розділі “Мої звернення”.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

