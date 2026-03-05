  1. У світі

30 років Spice Girls: Королівський монетний двір Великої Британії випускає колекційну серію монет

23:48, 5 березня 2026
Серія приурочена 30-річчю дебютного синглу «Wannabe» та альбому «Spice».
30 років Spice Girls: Королівський монетний двір Великої Британії випускає колекційну серію монет
Фото: Getty Images
Королівський монетний двір Великої Британії оголосив про випуск колекційних монет на честь 30-річчя гурту Spice Girls, приурочивши серію до річниці виходу їх дебютного синглу «Wannabe» та альбому «Spice» у 1996 році. Про це повідомляє BBC.

Spice Girls стали першим жіночим колективом, який увійшов до серії «Легенди музики». Після виходу «Wannabe» гурт швидко здобув популярність і став символом попкультури 1990-х, випустивши хіти «2 Become 1», «Mama», «Who Do You Think You Are», «Spice Up Your Life» та «Viva Forever». Їхня творчість та публічний образ асоціювалися з гаслом «girl power» («сила дівчат»).

Дизайн монет розробила художниця Фіон Різ. На реверсі зображені п’ять оригінальних учасниць гурту — Вікторія Бекхем, Мелані Чісголм, Емма Бантон, Джері Галлівелл та Мелані Браун — у вигляді силуетів з автографами.

Для кольорових версій монет створили п’ять окремих варіантів пакування, кожен присвячений одній учасниці. Кожен дизайн випущений обмеженим тиражем по 15 тисяч монет у світі.

Вартість коливається від 18,50 фунтів стерлінгів за монету номіналом 5 фунтів до 10 535 фунтів за золоту монету номіналом 200 фунтів.

Представниця монетного двору Люсі Маккензі зазначила: «Spice Girls не просто домінували у попмузиці — вони визначили 1990-ті. Girl power повертається».

