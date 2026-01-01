  1. У світі

Трагедія в Швейцарських Альпах: десятки загиблих у пожежі в барі Кранс-Монтана під час святкування Нового року

17:06, 1 січня 2026
Трагічна пожежа в барі Швейцарських Альп під час святкування Нового року забрала десятки життів.
Фото: Alessandro della Valle/Keystone via AP
На швейцарському альпійському курорті під час новорічної вечірки менш ніж за дві години після півночі спалахнула трагічна пожежа. Десятки людей вважаються загиблими, близько 100 отримали поранення, повідомила поліція. Про це пише AP.

Курорт Кранс-Монтана відомий як міжнародне місце для лиж та гольфу. За ніч його переповнений бар Le Constellation перетворився з місця веселощів на місце потенційно однієї з найгірших трагедій в історії Швейцарії.

«Кілька десятків людей» вважаються загиблими, заявив командир поліції кантону Вале Фредерік Ґіслер на пресконференції. Триває ідентифікація жертв та інформування родин, тому точну цифру поки що називати передчасно. Громада «спустошена», додав він.

Генеральна прокурорка кантону Вале Беатріс Пійю зазначила, що причину пожежі визначати ще зарано — експерти не змогли потрапити до руїн.

На місце події працювали гелікоптери та карети швидкої допомоги. Серед постраждалих — громадяни різних країн.

Одна зі свідкинь описала паніку: люди штовхалися, намагаючись вибратися з підвального нічного клубу вузькими сходами та дверима. Інший свідок розповів, як люди розбивали вікна, щоб втекти. Батьки в паніці мчали на місце, щоб перевірити, чи не опинилися їхні діти в пастці.

«Цей вечір мав бути моментом радості та єднання, але перетворився на кошмар», — сказав голова регіонального уряду Матіас Ренар. Поранених було так багато, що реанімація та операційні регіональної лікарні швидко заповнилися.

Кранс-Монтана розташована за менш ніж 5 км від Сьєрра, де у 2012 році в аварії автобуса загинули 28 людей, переважно діти.

У регіоні, повному туристів на лижних схилах, влада закликала бути обережними найближчими днями, щоб уникнути додаткових аварій і не перевантажувати медичні ресурси.

Кранс-Монтана — один з топових курортів Кубка світу з лижними трасами на висоті близько 3000 метрів. У лютому тут відбудуться фінальні змагання перед Олімпіадою в Мілані-Кортіна.

Пожежа сталася рівно через 25 років після трагедії в нідерландському Волендамі, де в новорічну ніч у кафе загинули 14 людей і понад 200 постраждали.

пожежа Швейцарія Новий рік

