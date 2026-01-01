  1. В мире

Трагедия в Швейцарских Альпах: десятки погибших в пожаре в баре Кранс-Монтана во время празднования Нового года

17:06, 1 января 2026
Трагический пожар в баре Швейцарских Альп во время празднования Нового года унес десятки жизней.
Фото: Alessandro della Valle/Keystone via AP
На швейцарском альпийском курорте во время новогодней вечеринки менее чем через два часа после полуночи вспыхнул трагический пожар. Десятки людей считаются погибшими, около 100 получили ранения, сообщила полиция. Об этом пишет AP.

Курорт Кранс-Монтана известен как международное место для лыж и гольфа. За ночь его переполненный бар Le Constellation превратился из места веселья в место потенциально одной из самых страшных трагедий в истории Швейцарии.

«Несколько десятков людей» считаются погибшими, заявил командир полиции кантона Вале Фредерик Гислер на пресс-конференции. Продолжается идентификация жертв и информирование родных, поэтому точную цифру пока называть преждевременно. Община «опустошена», добавил он.

Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пийю отметила, что причину пожара определять еще рано — эксперты не смогли попасть в руины.

На место происшествия работали вертолеты и кареты скорой помощи. Среди пострадавших — граждане разных стран.

Одна из свидетельниц описала панику: люди толкались, пытаясь выбраться из подвального ночного клуба узкими лестницами и дверями. Другой свидетель рассказал, как люди разбивали окна, чтобы спастись. Родители в панике мчались на место, чтобы проверить, не оказались ли их дети в ловушке.

«Этот вечер должен был быть моментом радости и единения, но превратился в кошмар», — сказал глава регионального правительства Матиас Ренар. Раненых было так много, что реанимация и операционные региональной больницы быстро заполнились.

Кранс-Монтана расположена менее чем в 5 км от Сьерра, где в 2012 году в аварии автобуса погибли 28 человек, в основном дети.

В регионе, полном туристов на лыжных склонах, власти призвали быть осторожными в ближайшие дни, чтобы избежать дополнительных аварий и не перегружать медицинские ресурсы.

Кранс-Монтана — один из топовых курортов Кубка мира с лыжными трассами на высоте около 3000 метров. В феврале здесь пройдут финальные соревнования перед Олимпиадой в Милане-Кортина.

Пожар произошел ровно через 25 лет после трагедии в нидерландском Волендаме, где в новогоднюю ночь в кафе погибли 14 человек и более 200 пострадали.

