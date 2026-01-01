Україна і Туреччина обговорили безпекову ситуацію та повернення полонених, — Рустем Умєров

Україна і Туреччина також обговорили перебіг переговорних процесів і координацію подальших кроків.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що в Анкарі зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Під час зустрічі вони обговорили повернення українських полонених.

За його словами, під час переговорів із Фіданом обговорювали безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів і координацію подальших кроків.

«Як завжди, особлива увага - гуманітарному треку і питанням повернення наших людей», - сказав секретар РНБО.

За його словами, Туреччина є важливим партнером для України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Робота триває в тісній взаємодії.

Умєров додав, про підсумки розмови з Фіданом він доповів Президенту України Володимиру Зеленському.

