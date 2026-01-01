  1. В Украине

Украина и Турция обсудили ситуацию в сфере безопасности и возвращение пленных, — Рустем Умеров

18:12, 1 января 2026
Украина и Турция также обсудили ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Анкаре встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Во время встречи они обсудили возвращение украинских пленных.

По его словам, в ходе переговоров с Фиданом обсуждались ситуация в сфере безопасности, ход переговорных процессов и координация дальнейших шагов.

«Как всегда, особое внимание — гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, Турция является важным партнером для Украины и одной из ключевых площадок для диалога. Работа продолжается в тесном взаимодействии.

Как отметил Умеров, об итогах разговора с Фиданом он доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

