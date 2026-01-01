У Полтаві перед судом постала жінка, яка публікувала інформацію щодо мобільних груп ТЦК

Жінку засудили за поширення інформації, що сприяла ухиленню від мобілізації.

Шевченківський райсуд Полтави 29 грудня 2025 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо мешканки Полтави, яку визнано винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Судом встановлено, що протягом грудня 2024 — липня 2025 року обвинувачена систематично поширювала в публічних Telegram-чатах інформацію про місця перебування спільних мобільних груп ТЦК та поліції, зокрема про блокпости та проведення мобілізаційних заходів у місті Полтава.

Такі дії мали на меті попередження військовозобов’язаних громадян та створення умов для ухилення від військового обліку і призову, що, за висновком суду, шкодило обороноздатності держави.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

За вироком суду жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого її звільнено з випробувальним строком на 1 рік.

Крім того, суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію мобільного телефону, який використовувався як знаряддя вчинення злочину, та поклав на засуджену обов’язки, передбачені законодавством про пробацію, зокрема заборону виїзду за межі України без дозволу.

У суді наголосили: поширення інформації про місця проведення мобілізаційних заходів, діяльність ТЦК та СП або блокпости в умовах воєнного стану є кримінальним злочином, який тягне за собою відповідальність, незалежно від мотивів чи форми поширення такої інформації.

