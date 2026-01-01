  1. Судебная практика
В Полтаве перед судом предстала женщина, которая публиковала информацию о мобильных группах ТЦК

16:19, 1 января 2026
Женщину осудили за распространение информации, способствовавшей уклонению от мобилизации.
Шевченковский районный суд Полтавы 29 декабря 2025 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении жительницы Полтавы, которую признали виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Судом установлено, что в течение декабря 2024 — июля 2025 года обвиняемая систематически распространяла в публичных Telegram-чатах информацию о местах пребывания совместных мобильных групп ТЦК и полиции, в частности о блокпостах и проведении мобилизационных мероприятий в городе Полтава.

Такие действия имели целью предупреждение военнообязанных граждан и создание условий для уклонения от воинского учета и призыва, что, по выводу суда, наносило ущерб обороноспособности государства.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил.

По приговору суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, от отбывания которого она освобождена с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд принял решение о специальной конфискации мобильного телефона, который использовался как орудие совершения преступления, и возложил на осужденную обязанности, предусмотренные законодательством о пробации, в частности запрет выезда за пределы Украины без разрешения.

В суде подчеркнули: распространение информации о местах проведения мобилизационных мероприятий, деятельности ТЦК и СП либо блокпостах в условиях военного положения является уголовным преступлением, которое влечет за собой ответственность независимо от мотивов или формы распространения такой информации.

суд решение суда Полтава ТЦК мобилизация

