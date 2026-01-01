З одеського митника можуть стягнути понад 2,7 млн грн в дохід держави

Під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що у 2023 році митник придбав автомобіль «Volkswagen Touareg» за понад 2,7 млн грн.

Фото: НАЗК

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу та стягнення його в дохід держави (цивільна конфіскація), яким користується старший інспектор відділу митного оформлення митного поста «Південний порт» Одеської митниці. Про це повідомило НАЗК.

Підставою для позову стали результати моніторингу способу життя посадовця, який здійснювало НАЗК, а також докази, самостійно отримані прокурором САП.

Під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що у 2023 році митник придбав автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» за понад 2,7 млн грн. Транспортний засіб він оформив на батька, проте й надалі продовжував ним користуватися.

Агентство проаналізувало доходи і видатки посадовця й членів його сім’ї та прийшло до висновку про неможливість придбати зазначений транспортний засіб за рахунок законних доходів. На авто накладено арешт.

Активи може бути стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

