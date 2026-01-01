  1. В Україні

З одеського митника можуть стягнути понад 2,7 млн грн в дохід держави

17:18, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що у 2023 році митник придбав автомобіль «Volkswagen Touareg» за понад 2,7 млн грн.
З одеського митника можуть стягнути понад 2,7 млн грн в дохід держави
Фото: НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу та стягнення його в дохід держави (цивільна конфіскація), яким користується старший інспектор відділу митного оформлення митного поста «Південний порт» Одеської митниці. Про це повідомило НАЗК.

Підставою для позову стали результати моніторингу способу життя посадовця, який здійснювало НАЗК, а також докази, самостійно отримані прокурором САП.

Під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що у 2023 році митник придбав автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» за понад 2,7 млн грн. Транспортний засіб він оформив на батька, проте й надалі продовжував ним користуватися.

Агентство проаналізувало доходи і видатки посадовця й членів його сім’ї та прийшло до висновку про неможливість придбати зазначений транспортний засіб за рахунок законних доходів. На авто накладено арешт.

Активи може бути стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]