  1. В Украине

С одесского таможенника могут взыскать более 2,7 млн грн в доход государства

17:18, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ходе проведения мониторинга НАЗК установило, что в 2023 году таможенник приобрел автомобиль «Volkswagen Touareg» более чем за 2,7 млн грн.
С одесского таможенника могут взыскать более 2,7 млн грн в доход государства
Фото: НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании актива необоснованным и его взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которым пользуется старший инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста «Южный порт» Одесской таможни. Об этом сообщило НАЗК.

Основанием для иска стали результаты мониторинга образа жизни должностного лица, который осуществляло НАЗК, а также доказательства, самостоятельно полученные прокурором САП.

В ходе проведения мониторинга НАЗК установило, что в 2023 году таможенник приобрел автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG» более чем за 2,7 млн грн. Транспортное средство он оформил на отца, однако и в дальнейшем продолжал им пользоваться.

Агентство проанализировало доходы и расходы должностного лица и членов его семьи и пришло к выводу о невозможности приобретения указанного транспортного средства за счет законных доходов. На автомобиль наложен арест.

Актив может быть взыскан в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]