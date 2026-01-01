С одесского таможенника могут взыскать более 2,7 млн грн в доход государства

В ходе проведения мониторинга НАЗК установило, что в 2023 году таможенник приобрел автомобиль «Volkswagen Touareg» более чем за 2,7 млн грн.

Фото: НАПК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании актива необоснованным и его взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которым пользуется старший инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста «Южный порт» Одесской таможни. Об этом сообщило НАЗК.

Основанием для иска стали результаты мониторинга образа жизни должностного лица, который осуществляло НАЗК, а также доказательства, самостоятельно полученные прокурором САП.

В ходе проведения мониторинга НАЗК установило, что в 2023 году таможенник приобрел автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG» более чем за 2,7 млн грн. Транспортное средство он оформил на отца, однако и в дальнейшем продолжал им пользоваться.

Агентство проанализировало доходы и расходы должностного лица и членов его семьи и пришло к выводу о невозможности приобретения указанного транспортного средства за счет законных доходов. На автомобиль наложен арест.

Актив может быть взыскан в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.