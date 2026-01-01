  1. В Україні

В Україні запрацювала Національна установа розвитку – які напрями її діяльності

15:25, 1 січня 2026
Національна установа розвитку працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом «інституції другого рівня», без мети отримання прибутку.
Фото: mof.gov.ua
З 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) — державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Відповідні зміни закріплені Законом України «Про Національну установу розвитку» № 4622-IX від 8 жовтня 2025 року, який набув чинності 29 жовтня 2025 року. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Законодавча основа та міжнародна підтримка

Фонд розвитку підприємництва, який, зокрема, реалізовує державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» і довів свою ефективність у забезпеченні економічної стійкості та зростання, став платформою для запуску Національної установи розвитку та подальшої інтеграції України до європейської фінансової екосистеми. Закон також відкриває шлях до прямої співпраці НУР з ЄС, що дозволить залучати фінансування з європейських програм для підтримки українських підприємців.

Модель діяльності та статус НУР

Модель діяльності Національної установи розвитку відповідає кращим європейським практикам, зокрема підходам KfW, що поєднують інституційну автономність і стратегічне партнерство з Урядом.

НУР працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом «інституції другого рівня», без мети отримання прибутку. З прийняттям закону про НУР відбулась трансформація не лише самої установи, а й і трансформація банківської системи з дворівневої у трирівневу, в якій НБУ здійснюватиме реалізацію монетарної політики, а НУР забезпечуватиме доступність фінансування пріоритетних для Уряду галузей економіки через банки України.

Її ключова місія — забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу.

Повноваження та напрями діяльності

Законом визначено широкий мандат Національної установи розвитку, зокрема:

  • надання фінансових послуг (кредитування, гарантії, дилерська діяльність);
  • надання грантів та інших видів безоплатної та безповоротної фінансової допомоги;
  • компенсацію відсоткових ставок, основної суми та інших платежів за кредитами, лізингом, факторингом, гарантіями, а також компенсацію страхових премій і внесків;
  • розроблення, супровід та адміністрування державних, регіональних і місцевих програм, проєктів міжнародної технічної допомоги, ініціатив міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та Європейського Союзу;
  • посередництво у розподілі коштів між фінансовими установами в межах програм і проєктів;
  • оцінку ефективності та аналіз впливу програм, інвестиційні дослідження і фінансовий аналіз;
  • підтримку просвітницьких заходів;
  • інвестиційну діяльність.

Інституція відновлення

Національна установа розвитку покликана стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, поєднуючи державну економічну політику, міжнародне партнерство та реальні фінансові можливості для українського бізнесу. Створення НУР є важливим кроком до системної підтримки МСП, залучення міжнародних ресурсів і забезпечення сталого економічного зростання країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінфін

