В Украине начала работу Национальная институция развития — каковы направления ее деятельности

Национальная институция развития будет работать как финансовое учреждение с особым статусом, по принципу «институции второго уровня», без цели получения прибыли.

С 1 января 2026 года в Украине начала работу Национальная институция развития (НИР) — государственная финансовая институция, созданная на базе Фонда развития предпринимательства (ФРП). Соответствующие изменения закреплены Законом Украины «О Национальной институции развития» № 4622-IX от 8 октября 2025 года, который вступил в силу 29 октября 2025 года. Об этом сообщило Министерство финансов.

Законодательная основа и международная поддержка

Фонд развития предпринимательства, который, в частности, реализует государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» и доказал свою эффективность в обеспечении экономической устойчивости и роста, стал платформой для запуска Национальной институции развития и дальнейшей интеграции Украины в европейскую финансовую экосистему. Закон также открывает путь к прямому сотрудничеству НИР с ЕС, что позволит привлекать финансирование из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.

Модель деятельности и статус НИР

Модель деятельности Национальной институции развития соответствует лучшим европейским практикам, в частности подходам KfW, которые сочетают институциональную автономность и стратегическое партнерство с Правительством.

НИР будет работать как финансовое учреждение с особым статусом, по принципу «институции второго уровня», без цели получения прибыли. С принятием закона о НИР произошла трансформация не только самого учреждения, но и трансформация банковской системы с двухуровневой в трехуровневую, в которой НБУ будет осуществлять реализацию монетарной политики, а НИР — обеспечивать доступность финансирования приоритетных для Правительства отраслей экономики через банки Украины.

Ее ключевая миссия — обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. Учреждение имеет автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса.

Полномочия и направления деятельности

Законом определен широкий мандат Национальной институции развития, в частности:

предоставление финансовых услуг (кредитование, гарантии, дилерская деятельность);

предоставление грантов и других видов безвозмездной и безвозвратной финансовой помощи;

компенсация процентных ставок, основной суммы и других платежей по кредитам, лизингу, факторингу, гарантиям, а также компенсация страховых премий и взносов;

разработка, сопровождение и администрирование государственных, региональных и местных программ, проектов международной технической помощи, инициатив международных финансовых организаций, иностранных государств и Европейского Союза;

посредничество в распределении средств между финансовыми учреждениями в рамках программ и проектов;

оценка эффективности и анализ влияния программ, инвестиционные исследования и финансовый анализ;

поддержка просветительских мероприятий;

инвестиционная деятельность.

Институция восстановления

Национальная институция развития призвана стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины, объединяя государственную экономическую политику, международное партнерство и реальные финансовые возможности для украинского бизнеса. Создание НИР является важным шагом к системной поддержке МСП, привлечению международных ресурсов и обеспечению устойчивого экономического роста страны.

