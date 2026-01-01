  1. Общество

Как получить 2 тысячи гривен после 40 лет для проверки здоровья: видеоинструкция

16:55, 1 января 2026
Услугу можно заказать через Дию.
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», с 1 января в Украине стартовала программа скрининга здоровья для украинцев 40+ лет. Услугу можно заказать через Дию.

Программа инициирована Правительством. Она предусматривает, что украинцы в возрасте от 40 лет имеют возможность пройти бесплатное медицинское обследование.

Как это работает?

  • Приглашение на скрининг придет в приложение Дия на 30-й день после вашего дня рождения (если вам исполнилось 40 лет или больше).
  • Когда подтвердите участие в программе — 2 000 гривен поступят на вашу Дия.Картку в течение нескольких дней. Также можно оформить пластиковую карту в банке-партнере и обратиться в ЦНАП.
  • Использовать эти средства можно только на оплату скрининга. Подробнее на screening.moz.gov.ua. Выбирайте обследование в удобном заведении — место прописки не имеет значения.

Что включает Скрининг здоровья?

  • анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья)
  • физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия)
  • лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек
  • индивидуальные рекомендации по образу жизни и состоянию здоровья, а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

