  1. В Украине

Единый реестр оружия временно не будет работать — когда и почему

18:30, 1 января 2026
Работа Единого реестра оружия будет временно приостановлена.
Министерство внутренних дел предупредило граждан, что Единый реестр оружия (ЕРО) в Украине временно не будет работать. Об этом сообщило МВД.

Ведомство сообщило, что работа Единого реестра оружия будет временно приостановлена:

— с 20:00 субботы, 3 января 2026 года;

— до 08:00 понедельника, 5 января 2026 года.

«В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы “Единый реестр оружия” информационной системы МВД», — пояснили гражданам.

Отмечается, что в этот период «доступ к сервисам, использующим ЕРО, будет ограничен».

«Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы», — добавили в МВД.

МВД оружие

