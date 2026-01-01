Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме — коли та чому

Роботу Єдиного реєстру зброї буде тимчасово призупинено.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ попередило громадян, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) в Україні тимчасово не працюватиме. Про це повідомило МВС.

Відомство повідомило, що роботу Єдиного реєстру зброї буде тимчасово призупинено:

з 20:00 суботи, 3 січня 2026 року;

до 08:00 понеділка, 5 січня 2026 року.

«У зв'язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» інформаційної системи МВС», - пояснили громадянам.

Зазначається, що у цей період «доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений».

«Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи», - додали у МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.