Владимир Зеленский первым указом 2026 года наградил государственными наградами украинцев: имена

Президент подписал первый указ в 2026 году – о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ в 2026 году — №1/2026 «О награждении государственными наградами Украины».

Документ опубликован на официальном сайте Главы государства.

Указом предусмотрено награждение граждан за заслуги в укреплении украинской государственности, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга в условиях военного положения, а также высокое профессиональное мастерство.

«Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов Украины. За каждой из этих наград — истории силы и ответственности. Среди них люди, которые спасали раненых из-под завалов после обстрелов, восстанавливали и запускали электростанции, чтобы в домах снова появился свет, оперировали раненых без сна и отдыха, находили в себе силы, чтобы волонтерить и помогать другим.

Каждый из них на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было тяжелее всего. Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, возвращали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила», — отметил Президент.

В частности, указом указано:

Наградить орденом «За заслуги» III степени

БЫХОВЦА Николая Федоровича — фельдшера Коммунального некоммерческого предприятия «Хмельницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Хмельницкого областного совета

ВЕРЕМИЕНКО Виталию Анатольевну — волонтера, соучредителя Общественной организации «Сумской бабский батальон-тыл»

ВИНОКУРОВА Дениса Николаевича — электрослесаря цеха Акционерного общества «Днепровская ТЭЦ», Днепропетровская область

ГОДОМСКОГО Руслана Валерьевича — электромонтера Баштанского участка Баштанского района электрических сетей Акционерного общества «Николаевоблэнерго»

ГОРБА Сергея Александровича — мастера Северного эксплуатационного района Акционерного общества «Криворожская теплоцентраль», Днепропетровская область

КУКОБКУ Игоря Александровича — волонтера, председателя правления Общественной организации «Искра Добра», Черниговская область

МАНАРХА Валерия Онуфриевича — волонтера, лицо с инвалидностью I группы, Черновицкая область

ПУШКУ Романа Андреевича — протопресвитера Черниговской Украинской греко-католической церкви, директора Благотворительной организации «Благотворительный фонд “Каритас Чернигов”»

САТИРА Владимира Александровича — слесаря Центральной диспетчерской службы Коммунального предприятия «Кривбасводоканал», Днепропетровская область

СЕРЕГИНА Юрия Владимировича — озеленителя участка Саксаганского района Коммунального предприятия «Сансервис» Криворожского городского совета, Днепропетровская область

СИМАНИШИНА Владимира Николаевича — художника, ветерана Вооруженных Сил Украины, г. Тернополь

ХАЗИЕВА Алмаса Минхарисовича — амбассадора ветеранского проекта «ТитаныUA» Днепропетровской области

ШЕПТИЦКОГО Яна — волонтера

Наградить орденом «За мужество» III степени

БИДЮКА Виталия Анатольевича — члена Общественного формирования по охране общественного порядка «Радомышльская варта», Житомирская область

БУРЛАЧКА Олега Витальевича — начальника отделения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области

КОВТУНА Александра Викторовича — электромонтера цеха Частного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ»

КУБРАКА Александра Алексеевича — машиниста отделения цеха Акционерного общества «Херсонская ТЭЦ»

СТОЦКУ Людмилу Николаевну — водителя службы движения Коммунального предприятия Сумского городского совета «Электроавтотранс»

Наградить орденом княгини Ольги III степени

АМЕНТАЕВУ Голнуру Кусаиновну — волонтера, ветерана войны, г. Киев

ЖУРАВЛЕВУ Марину Анатольевну — старшую медицинскую сестру отделения Коммунального некоммерческого предприятия Славянского городского совета «Городская клиническая больница г. Славянска», Донецкая область

ОСТАПЧУК Ольгу Ростиславовну — заведующую центром психического здоровья Коммунального предприятия «Волынская областная психиатрическая больница г. Луцка» Волынского областного совета

ПАНФЕНОВУ Елену Игоревну — общественного деятеля, соучредителя Общественной организации «Родители СОС», Киевская область

СЕЛЬНИЦКУ Ирину Дмитриевну — общественного деятеля, Львовская область

СУЛИМУ Елену Валерьевну — главную медицинскую сестру Коммунального некоммерческого предприятия «Криворожская городская больница № 5» Криворожского городского совета, Днепропетровская область

ТАРАБАЛКУ Наталию Владимировну — основателя, председателя Общественной организации «Познай свою мечту» имени Степана Тарабалки, Ивано-Франковская область

ХМЕЛЬНИЦКУЮ Елену Петровну — председателя Общественной организации «Воины. Свет. Рубежное», Луганская область

ШЕВЧУК Диану Сергеевну — председателя Общественной организации «Крылья Матери», Волынская область

Наградить медалью «За спасенную жизнь»

МАЗУРКОВА Олега Григорьевича — заведующего Ставницким филиалом Меджибожского лицея Меджибожского поселкового совета Хмельницкого района, Хмельницкая область

Наградить медалью «За труд и доблесть»

ГОНЧАРУКА Валентина Анатольевича — электромонтера участка службы Коммунального предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Черноморского городского совета, Одесская область

СОЛОВЬЯ Александра Анатольевича — машиниста участка Городского коммунального предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Херсона»

Наградить отличием Президента Украины «Золотое сердце»

КОЛЯДУ Евгения Анатольевича — председателя правления Благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр», г. Харьков

Наградить отличием Президента Украины «Будущее Украины»

КИБУКЕВИЧА Давида Анатольевича — воспитанника Кировоградского областного центра детского и юношеского творчества

РУБЛЕВУ Светлану Александровну — ученицу Гимназии № 2 Горишнеплавневского городского совета Кременчугского района, Полтавская область

Присвоить почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ»

МУДРОЙ Анне Петровне — артистке-вокалистке, организатору Центрального дома культуры отдела Бучанского городского совета, Киевская область

ЦИВИНСКОМУ Владимиру Васильевичу — артисту — ведущему мастеру сцены Театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ»

АТАМАСЕНКО Евгению Михайловичу — учителю опорного учреждения образования «Калиновский академический лицей — образовательный центр» Фастовского района, Киевская область

ДИДЕНКО Светлане Ивановне — учительнице Коммунального учреждения «Винницкий лицей № 32»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ»

АДУ Деннису Томасовичу — джазовому музыканту, композитору, преподавателю Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра

МАНДЗИЙ Валентине Николаевне — руководителю народного молодежного ансамбля танца «Веснянка» Хмельницкого центра национального воспитания учащейся молодежи

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДОНОР УКРАИНЫ»

КОТНЮКУ Юрию Витальевичу — донору, г. Ровно

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК УКРАИНЫ»

ПОХОДНЕ Евгению Юльевичу — заместителю начальника цеха Акционерного общества «Херсонская теплоэлектроцентраль»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ»

АБРАМЕНКО Артему Владимировичу — заведующему отделением Коммунального некоммерческого предприятия Киевского областного совета «Киевская областная клиническая больница»

ВИЛЬЧЕВСКОЙ Екатерине Викторовне — заведующей центром Государственного некоммерческого предприятия «Национальная детская специализированная больница “Охматдет”» Министерства здравоохранения Украины

ДМИТРУКУ Юрию Михайловичу — врачу детского травматологического пункта Государственного некоммерческого предприятия «Национальная детская специализированная больница “Охматдет”» Министерства здравоохранения Украины

ЗЕЛЕНЧУКУ Олегу Валерьевичу — врачу отделения Государственного некоммерческого предприятия «Институт сердца Министерства здравоохранения Украины»

КАУЛЬКУ Андрею Николаевичу — врачу Коммунального некоммерческого предприятия «Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи» Запорожского городского совета

КВАШЕ Александру Ивановичу — заведующему отделением анестезиологии Государственного некоммерческого предприятия «Институт сердца Министерства здравоохранения Украины»

МИХЕЕВУ Юрию Александровичу — ведущему хирургу воинской части А4615 Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ»

БУТАКОВУ Геннадию Ивановичу — парамедику подстанции города Светловодск Коммунального некоммерческого предприятия «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Кировоградского областного совета»

ВАРЧЕНКО Ларисе Дмитриевне — старшему фельдшеру Высокопольской подстанции Бериславской станции экстренной (скорой) медицинской помощи Коммунального некоммерческого предприятия «Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Херсонского областного совета

ОСИПОВУ Виталию Владимировичу — экстренному медицинскому технику Коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ»

ЛЮЛЬЦЕ Василию Алексеевичу — художнику, члену Союза художников «Международная ассоциация художников Украины», Ивано-Франковская область

ХОДАНИЧУ Михаилу Петровичу — художнику-скульптору, члену Закарпатской организации Национального союза художников Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.