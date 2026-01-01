Владимир Зеленский первым указом 2026 года наградил государственными наградами украинцев: имена
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ в 2026 году — №1/2026 «О награждении государственными наградами Украины».
Документ опубликован на официальном сайте Главы государства.
Указом предусмотрено награждение граждан за заслуги в укреплении украинской государственности, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга в условиях военного положения, а также высокое профессиональное мастерство.
«Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов Украины. За каждой из этих наград — истории силы и ответственности. Среди них люди, которые спасали раненых из-под завалов после обстрелов, восстанавливали и запускали электростанции, чтобы в домах снова появился свет, оперировали раненых без сна и отдыха, находили в себе силы, чтобы волонтерить и помогать другим.
Каждый из них на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было тяжелее всего. Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, возвращали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила», — отметил Президент.
В частности, указом указано:
Наградить орденом «За заслуги» III степени
БЫХОВЦА Николая Федоровича — фельдшера Коммунального некоммерческого предприятия «Хмельницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Хмельницкого областного совета
ВЕРЕМИЕНКО Виталию Анатольевну — волонтера, соучредителя Общественной организации «Сумской бабский батальон-тыл»
ВИНОКУРОВА Дениса Николаевича — электрослесаря цеха Акционерного общества «Днепровская ТЭЦ», Днепропетровская область
ГОДОМСКОГО Руслана Валерьевича — электромонтера Баштанского участка Баштанского района электрических сетей Акционерного общества «Николаевоблэнерго»
ГОРБА Сергея Александровича — мастера Северного эксплуатационного района Акционерного общества «Криворожская теплоцентраль», Днепропетровская область
КУКОБКУ Игоря Александровича — волонтера, председателя правления Общественной организации «Искра Добра», Черниговская область
МАНАРХА Валерия Онуфриевича — волонтера, лицо с инвалидностью I группы, Черновицкая область
ПУШКУ Романа Андреевича — протопресвитера Черниговской Украинской греко-католической церкви, директора Благотворительной организации «Благотворительный фонд “Каритас Чернигов”»
САТИРА Владимира Александровича — слесаря Центральной диспетчерской службы Коммунального предприятия «Кривбасводоканал», Днепропетровская область
СЕРЕГИНА Юрия Владимировича — озеленителя участка Саксаганского района Коммунального предприятия «Сансервис» Криворожского городского совета, Днепропетровская область
СИМАНИШИНА Владимира Николаевича — художника, ветерана Вооруженных Сил Украины, г. Тернополь
ХАЗИЕВА Алмаса Минхарисовича — амбассадора ветеранского проекта «ТитаныUA» Днепропетровской области
ШЕПТИЦКОГО Яна — волонтера
Наградить орденом «За мужество» III степени
БИДЮКА Виталия Анатольевича — члена Общественного формирования по охране общественного порядка «Радомышльская варта», Житомирская область
БУРЛАЧКА Олега Витальевича — начальника отделения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области
КОВТУНА Александра Викторовича — электромонтера цеха Частного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ»
КУБРАКА Александра Алексеевича — машиниста отделения цеха Акционерного общества «Херсонская ТЭЦ»
СТОЦКУ Людмилу Николаевну — водителя службы движения Коммунального предприятия Сумского городского совета «Электроавтотранс»
Наградить орденом княгини Ольги III степени
АМЕНТАЕВУ Голнуру Кусаиновну — волонтера, ветерана войны, г. Киев
ЖУРАВЛЕВУ Марину Анатольевну — старшую медицинскую сестру отделения Коммунального некоммерческого предприятия Славянского городского совета «Городская клиническая больница г. Славянска», Донецкая область
ОСТАПЧУК Ольгу Ростиславовну — заведующую центром психического здоровья Коммунального предприятия «Волынская областная психиатрическая больница г. Луцка» Волынского областного совета
ПАНФЕНОВУ Елену Игоревну — общественного деятеля, соучредителя Общественной организации «Родители СОС», Киевская область
СЕЛЬНИЦКУ Ирину Дмитриевну — общественного деятеля, Львовская область
СУЛИМУ Елену Валерьевну — главную медицинскую сестру Коммунального некоммерческого предприятия «Криворожская городская больница № 5» Криворожского городского совета, Днепропетровская область
ТАРАБАЛКУ Наталию Владимировну — основателя, председателя Общественной организации «Познай свою мечту» имени Степана Тарабалки, Ивано-Франковская область
ХМЕЛЬНИЦКУЮ Елену Петровну — председателя Общественной организации «Воины. Свет. Рубежное», Луганская область
ШЕВЧУК Диану Сергеевну — председателя Общественной организации «Крылья Матери», Волынская область
Наградить медалью «За спасенную жизнь»
МАЗУРКОВА Олега Григорьевича — заведующего Ставницким филиалом Меджибожского лицея Меджибожского поселкового совета Хмельницкого района, Хмельницкая область
Наградить медалью «За труд и доблесть»
ГОНЧАРУКА Валентина Анатольевича — электромонтера участка службы Коммунального предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Черноморского городского совета, Одесская область
СОЛОВЬЯ Александра Анатольевича — машиниста участка Городского коммунального предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Херсона»
Наградить отличием Президента Украины «Золотое сердце»
КОЛЯДУ Евгения Анатольевича — председателя правления Благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр», г. Харьков
Наградить отличием Президента Украины «Будущее Украины»
КИБУКЕВИЧА Давида Анатольевича — воспитанника Кировоградского областного центра детского и юношеского творчества
РУБЛЕВУ Светлану Александровну — ученицу Гимназии № 2 Горишнеплавневского городского совета Кременчугского района, Полтавская область
Присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ»
МУДРОЙ Анне Петровне — артистке-вокалистке, организатору Центрального дома культуры отдела Бучанского городского совета, Киевская область
ЦИВИНСКОМУ Владимиру Васильевичу — артисту — ведущему мастеру сцены Театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра»
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ»
АТАМАСЕНКО Евгению Михайловичу — учителю опорного учреждения образования «Калиновский академический лицей — образовательный центр» Фастовского района, Киевская область
ДИДЕНКО Светлане Ивановне — учительнице Коммунального учреждения «Винницкий лицей № 32»
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ»
АДУ Деннису Томасовичу — джазовому музыканту, композитору, преподавателю Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра
МАНДЗИЙ Валентине Николаевне — руководителю народного молодежного ансамбля танца «Веснянка» Хмельницкого центра национального воспитания учащейся молодежи
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДОНОР УКРАИНЫ»
КОТНЮКУ Юрию Витальевичу — донору, г. Ровно
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК УКРАИНЫ»
ПОХОДНЕ Евгению Юльевичу — заместителю начальника цеха Акционерного общества «Херсонская теплоэлектроцентраль»
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ»
АБРАМЕНКО Артему Владимировичу — заведующему отделением Коммунального некоммерческого предприятия Киевского областного совета «Киевская областная клиническая больница»
ВИЛЬЧЕВСКОЙ Екатерине Викторовне — заведующей центром Государственного некоммерческого предприятия «Национальная детская специализированная больница “Охматдет”» Министерства здравоохранения Украины
ДМИТРУКУ Юрию Михайловичу — врачу детского травматологического пункта Государственного некоммерческого предприятия «Национальная детская специализированная больница “Охматдет”» Министерства здравоохранения Украины
ЗЕЛЕНЧУКУ Олегу Валерьевичу — врачу отделения Государственного некоммерческого предприятия «Институт сердца Министерства здравоохранения Украины»
КАУЛЬКУ Андрею Николаевичу — врачу Коммунального некоммерческого предприятия «Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи» Запорожского городского совета
КВАШЕ Александру Ивановичу — заведующему отделением анестезиологии Государственного некоммерческого предприятия «Институт сердца Министерства здравоохранения Украины»
МИХЕЕВУ Юрию Александровичу — ведущему хирургу воинской части А4615 Медицинских сил Вооруженных Сил Украины
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ»
БУТАКОВУ Геннадию Ивановичу — парамедику подстанции города Светловодск Коммунального некоммерческого предприятия «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Кировоградского областного совета»
ВАРЧЕНКО Ларисе Дмитриевне — старшему фельдшеру Высокопольской подстанции Бериславской станции экстренной (скорой) медицинской помощи Коммунального некоммерческого предприятия «Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Херсонского областного совета
ОСИПОВУ Виталию Владимировичу — экстренному медицинскому технику Коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета»
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ»
ЛЮЛЬЦЕ Василию Алексеевичу — художнику, члену Союза художников «Международная ассоциация художников Украины», Ивано-Франковская область
ХОДАНИЧУ Михаилу Петровичу — художнику-скульптору, члену Закарпатской организации Национального союза художников Украины.
