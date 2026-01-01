Володимир Зеленський першим указом 2026 року відзначив державними нагородами українців: імена

Президент підписав перший указ у 2026 році – про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів країни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав перший указ у 2026 році — №1/2026 «Про відзначення державними нагородами України».

Документ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

Указом передбачено нагородження громадян за заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, мужність і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку в умовах воєнного стану, а також високу професійну майстерність.

«Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів України. За кожною із цих нагород – історії сили і відповідальності. Серед них люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, щоб у домівках знову з’явилося світло, оперували поранених без сну і відпочинку, знаходили в собі сили, щоб волонтерити й допомагати іншим.

Кожен із них на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче. Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила», - зазначив Президент.

Зокрема, указом вказано:

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

БИХОВЦЯ Миколу Федоровича — фельдшера Комунального некомерційного підприємства “Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Хмельницької обласної ради

ВЕРЕМІЄНКО Віталію Анатоліївну — волонтера, співзасновника Громадської організації “Сумський бабський батальйон-тил”

ВІНОКУРОВА Дениса Миколайовича — електрослюсаря цеху Акціонерного товариства “Дніпровська ТЕЦ”, Дніпропетровська область

ГОДОМСЬКОГО Руслана Валерійовича — електромонтера Баштанської дільниці Баштанського району електричних мереж Акціонерного товариства “Миколаївобленерго”

ГОРБА Сергія Олександровича — майстра Північного експлуатаційного району Акціонерного товариства “Криворізька теплоцентраль”, Дніпропетровська область

КУКОБКА Ігоря Олександровича — волонтера, голову правління Громадської організації “Іскра Добра”, Чернігівська область

МАНАРХУ Валерія Онуфрійовича — волонтера, особу з інвалідністю І групи, Чернівецька область

ПУШКУ Романа Андрійовича — протопресвітера Чернігівської Української греко-католицької церкви, директора Благодійної організації “Благодійний фонд “Карітас Чернігів”

САТИРА Володимира Олександровича — слюсаря Центральної диспетчерської служби Комунального підприємства “Кривбасводоканал”, Дніпропетровська область

СЕРЬОГІНА Юрія Володимировича — озеленювача дільниці Саксаганського району Комунального підприємства “Сансервіс” Криворізької міської ради, Дніпропетровська область

СИМАНИШИНА Володимира Миколайовича — художника, ветерана Збройних Сил України, м. Тернопіль

ХАЗІЄВА Алмаса Мінхарісовича — амбасадора ветеранського проєкту “ТитаниUA” Дніпропетровської області

ШЕПТИЦЬКОГО Яна — волонтера

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БІДЮКА Віталія Анатолійовича — члена Громадського формування з охорони громадського порядку “Радомишльська варта”, Житомирська область

БУРЛАЧКА Олега Віталійовича — начальника відділення Головного управління ДСНС України у Київській області

КОВТУНА Олександра Вікторовича — електромонтера цеху Приватного акціонерного товариства “Миколаївська ТЕЦ”

КУБРАКА Олександра Олексійовича — машиніста відділення цеху Акціонерного товариства “Херсонська ТЕЦ”

СТОЦЬКУ Людмилу Миколаївну — водія служби руху Комунального підприємства Сумської міської ради “Електроавтотранс”

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АМЕНТАЄВУ Голнуру Кусаїнівну — волонтерку, ветерана війни, м. Київ

ЖУРАВЛЬОВУ Марину Анатоліївну — старшу сестру медичну відділення Комунального некомерційного підприємства Слов’янської міської ради “Міська лікарня клінічна м. Слов’янська”, Донецька область

ОСТАПЧУК Ольгу Ростиславівну — завідувача центру психічного здоров’я Комунального підприємства “Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька” Волинської обласної ради

ПАНФЬОНОВУ Олену Ігорівну — громадську діячку, співзасновницю Громадської організації “Батьки СОС”, Київська область

СЕЛЬНИЦЬКУ Ірину Дмитрівну — громадську діячку, Львівська область

СУЛІМУ Олену Валеріївну — головну медичну сестру Комунального некомерційного підприємства “Криворізька міська лікарня № 5” Криворізької міської ради, Дніпропетровська область

ТАРАБАЛКУ Наталію Володимирівну — засновницю, голову Громадської організації “Пізнай свою мрію” імені Степана Тарабалки, Івано-Франківська область

ХМЕЛЬНИЦЬКУ Олену Петрівну — голову Громадської організації “Воїни. Світла. Рубіжне”, Луганська область

ШЕВЧУК Діану Сергіївну — голову Громадської організації “Крила Матері”, Волинська область

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

МАЗУРКОВА Олега Григоровича — завідувача Ставницької філії Меджибізького ліцею Меджибізької селищної ради Хмельницького району, Хмельницька область

Нагородити медаллю “За працю і звитягу”

ГОНЧАРУКА Валентина Анатолійовича — електромонтера дільниці служби Комунального підприємства “Міське управління житлово-комунального господарства” Чорноморської міської ради, Одеська область

СОЛОВ’Я Олександра Анатолійовича — машиніста дільниці Міського комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона”

Нагородити відзнакою Президента України “Золоте серце”

КОЛЯДУ Євгена Анатолійовича — голову правління Благодійної організації “Координаційний гуманітарний центр”, м. Харків

Нагородити відзнакою Президента України “Майбутнє України”

КІБУКЕВИЧА Давида Анатолійовича — вихованця Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості

РУБЛЬОВУ Світлану Олександрівну — ученицю Гімназії № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району, Полтавська область

Присвоїти почесні звання:

“ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ”

МУДРІЙ Ганні Петрівні — артистці-вокалістці, організатору Центрального будинку культури відділу Бучанської міської ради, Київська область

ЦИВІНСЬКОМУ Володимиру Васильовичу — артистові – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ”

АТАМАСЕНКУ Євгенію Михайловичу — учителеві опорного закладу освіти “Калинівський академічний ліцей – освітній центр” Фастівського району, Київська область

ДІДЕНКО Світлані Іванівні — учительці Комунального закладу “Вінницький ліцей № 32”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ”

АДУ Деннісу Томасовічу — джазовому музикантові, композитору, викладачеві Київської муніципальної академії музики імені Р.М.Глієра

МАНДЗІЙ Валентині Миколаївні — керівникові народного молодіжного ансамблю танцю “Веснянка” Хмельницького центру національного виховання учнівської молоді

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ”

КОТНЮКУ Юрію Віталійовичу — донорові, м. Рівне

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ”

ПОХОДНІ Євгенію Юлійовичу — заступникові начальника цеху Акціонерного товариства “Херсонська теплоелектроцентраль”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ”

АБРАМЕНКУ Артему Володимировичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради “Київська обласна клінічна лікарня”

ВІЛЬЧЕВСЬКІЙ Катерині Вікторівні — завідувачеві центру Державного некомерційного підприємства “Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України

ДМИТРУКУ Юрію Михайловичу — лікареві дитячого травматологічного пункту Державного некомерційного підприємства “Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України

ЗЕЛЕНЧУКУ Олегу Валерійовичу — лікареві відділення Державного некомерційного підприємства “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”

КАУЛЬКУ Андрію Миколайовичу — лікареві Комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги” Запорізької міської ради

КВАШІ Олександру Івановичу — завідувачеві відділення анестезіології Державного некомерційного підприємства “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”

МІХЕЄВУ Юрію Олександровичу — провідному хірургу військової частини А4615 Медичних сил Збройних Сил України

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”

БУТАКОВУ Геннадію Івановичу — парамедикові підстанції міста Світловодськ Комунального некомерційного підприємства “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради”

ВАРЧЕНКО Ларисі Дмитрівні — старшому фельдшерові Високопільської підстанції Бериславської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Херсонської обласної ради

ОСІПОВУ Віталію Володимировичу — екстреному медичному технікові Комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ”

ЛЮЛЬЦІ Василю Олексійовичу — художникові, члену Спілки художників “Міжнародна асоціація художників України”, Івано-Франківська область

ХОДАНИЧУ Михайлу Петровичу — художникові-скульптору, члену Закарпатської організації Національної спілки художників України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.