Володимир Зеленський першим указом 2026 року відзначив державними нагородами українців: імена
Президент України Володимир Зеленський підписав перший указ у 2026 році — №1/2026 «Про відзначення державними нагородами України».
Документ оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.
Указом передбачено нагородження громадян за заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, мужність і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку в умовах воєнного стану, а також високу професійну майстерність.
«Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів України. За кожною із цих нагород – історії сили і відповідальності. Серед них люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, щоб у домівках знову з’явилося світло, оперували поранених без сну і відпочинку, знаходили в собі сили, щоб волонтерити й допомагати іншим.
Кожен із них на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче. Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила», - зазначив Президент.
Зокрема, указом вказано:
Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
БИХОВЦЯ Миколу Федоровича — фельдшера Комунального некомерційного підприємства “Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Хмельницької обласної ради
ВЕРЕМІЄНКО Віталію Анатоліївну — волонтера, співзасновника Громадської організації “Сумський бабський батальйон-тил”
ВІНОКУРОВА Дениса Миколайовича — електрослюсаря цеху Акціонерного товариства “Дніпровська ТЕЦ”, Дніпропетровська область
ГОДОМСЬКОГО Руслана Валерійовича — електромонтера Баштанської дільниці Баштанського району електричних мереж Акціонерного товариства “Миколаївобленерго”
ГОРБА Сергія Олександровича — майстра Північного експлуатаційного району Акціонерного товариства “Криворізька теплоцентраль”, Дніпропетровська область
КУКОБКА Ігоря Олександровича — волонтера, голову правління Громадської організації “Іскра Добра”, Чернігівська область
МАНАРХУ Валерія Онуфрійовича — волонтера, особу з інвалідністю І групи, Чернівецька область
ПУШКУ Романа Андрійовича — протопресвітера Чернігівської Української греко-католицької церкви, директора Благодійної організації “Благодійний фонд “Карітас Чернігів”
САТИРА Володимира Олександровича — слюсаря Центральної диспетчерської служби Комунального підприємства “Кривбасводоканал”, Дніпропетровська область
СЕРЬОГІНА Юрія Володимировича — озеленювача дільниці Саксаганського району Комунального підприємства “Сансервіс” Криворізької міської ради, Дніпропетровська область
СИМАНИШИНА Володимира Миколайовича — художника, ветерана Збройних Сил України, м. Тернопіль
ХАЗІЄВА Алмаса Мінхарісовича — амбасадора ветеранського проєкту “ТитаниUA” Дніпропетровської області
ШЕПТИЦЬКОГО Яна — волонтера
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БІДЮКА Віталія Анатолійовича — члена Громадського формування з охорони громадського порядку “Радомишльська варта”, Житомирська область
БУРЛАЧКА Олега Віталійовича — начальника відділення Головного управління ДСНС України у Київській області
КОВТУНА Олександра Вікторовича — електромонтера цеху Приватного акціонерного товариства “Миколаївська ТЕЦ”
КУБРАКА Олександра Олексійовича — машиніста відділення цеху Акціонерного товариства “Херсонська ТЕЦ”
СТОЦЬКУ Людмилу Миколаївну — водія служби руху Комунального підприємства Сумської міської ради “Електроавтотранс”
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
АМЕНТАЄВУ Голнуру Кусаїнівну — волонтерку, ветерана війни, м. Київ
ЖУРАВЛЬОВУ Марину Анатоліївну — старшу сестру медичну відділення Комунального некомерційного підприємства Слов’янської міської ради “Міська лікарня клінічна м. Слов’янська”, Донецька область
ОСТАПЧУК Ольгу Ростиславівну — завідувача центру психічного здоров’я Комунального підприємства “Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька” Волинської обласної ради
ПАНФЬОНОВУ Олену Ігорівну — громадську діячку, співзасновницю Громадської організації “Батьки СОС”, Київська область
СЕЛЬНИЦЬКУ Ірину Дмитрівну — громадську діячку, Львівська область
СУЛІМУ Олену Валеріївну — головну медичну сестру Комунального некомерційного підприємства “Криворізька міська лікарня № 5” Криворізької міської ради, Дніпропетровська область
ТАРАБАЛКУ Наталію Володимирівну — засновницю, голову Громадської організації “Пізнай свою мрію” імені Степана Тарабалки, Івано-Франківська область
ХМЕЛЬНИЦЬКУ Олену Петрівну — голову Громадської організації “Воїни. Світла. Рубіжне”, Луганська область
ШЕВЧУК Діану Сергіївну — голову Громадської організації “Крила Матері”, Волинська область
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
МАЗУРКОВА Олега Григоровича — завідувача Ставницької філії Меджибізького ліцею Меджибізької селищної ради Хмельницького району, Хмельницька область
Нагородити медаллю “За працю і звитягу”
ГОНЧАРУКА Валентина Анатолійовича — електромонтера дільниці служби Комунального підприємства “Міське управління житлово-комунального господарства” Чорноморської міської ради, Одеська область
СОЛОВ’Я Олександра Анатолійовича — машиніста дільниці Міського комунального підприємства “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона”
Нагородити відзнакою Президента України “Золоте серце”
КОЛЯДУ Євгена Анатолійовича — голову правління Благодійної організації “Координаційний гуманітарний центр”, м. Харків
Нагородити відзнакою Президента України “Майбутнє України”
КІБУКЕВИЧА Давида Анатолійовича — вихованця Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості
РУБЛЬОВУ Світлану Олександрівну — ученицю Гімназії № 2 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району, Полтавська область
Присвоїти почесні звання:
“ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ”
МУДРІЙ Ганні Петрівні — артистці-вокалістці, організатору Центрального будинку культури відділу Бучанської міської ради, Київська область
ЦИВІНСЬКОМУ Володимиру Васильовичу — артистові – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра”
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ”
АТАМАСЕНКУ Євгенію Михайловичу — учителеві опорного закладу освіти “Калинівський академічний ліцей – освітній центр” Фастівського району, Київська область
ДІДЕНКО Світлані Іванівні — учительці Комунального закладу “Вінницький ліцей № 32”
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ”
АДУ Деннісу Томасовічу — джазовому музикантові, композитору, викладачеві Київської муніципальної академії музики імені Р.М.Глієра
МАНДЗІЙ Валентині Миколаївні — керівникові народного молодіжного ансамблю танцю “Веснянка” Хмельницького центру національного виховання учнівської молоді
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ”
КОТНЮКУ Юрію Віталійовичу — донорові, м. Рівне
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ”
ПОХОДНІ Євгенію Юлійовичу — заступникові начальника цеху Акціонерного товариства “Херсонська теплоелектроцентраль”
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ”
АБРАМЕНКУ Артему Володимировичу — завідувачеві відділення Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради “Київська обласна клінічна лікарня”
ВІЛЬЧЕВСЬКІЙ Катерині Вікторівні — завідувачеві центру Державного некомерційного підприємства “Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України
ДМИТРУКУ Юрію Михайловичу — лікареві дитячого травматологічного пункту Державного некомерційного підприємства “Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України
ЗЕЛЕНЧУКУ Олегу Валерійовичу — лікареві відділення Державного некомерційного підприємства “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”
КАУЛЬКУ Андрію Миколайовичу — лікареві Комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги” Запорізької міської ради
КВАШІ Олександру Івановичу — завідувачеві відділення анестезіології Державного некомерційного підприємства “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України”
МІХЕЄВУ Юрію Олександровичу — провідному хірургу військової частини А4615 Медичних сил Збройних Сил України
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”
БУТАКОВУ Геннадію Івановичу — парамедикові підстанції міста Світловодськ Комунального некомерційного підприємства “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради”
ВАРЧЕНКО Ларисі Дмитрівні — старшому фельдшерові Високопільської підстанції Бериславської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Херсонської обласної ради
ОСІПОВУ Віталію Володимировичу — екстреному медичному технікові Комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради”
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ”
ЛЮЛЬЦІ Василю Олексійовичу — художникові, члену Спілки художників “Міжнародна асоціація художників України”, Івано-Франківська область
ХОДАНИЧУ Михайлу Петровичу — художникові-скульптору, члену Закарпатської організації Національної спілки художників України.
