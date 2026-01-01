  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Отсутствие забронированного ВПЛ на работе после отказа в неоплачиваемом отпуске является основанием для увольнения за прогул — КГС ВС

17:36, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС отметил, что отсутствие на работе работника, имеющего статус ВПЛ, который является забронированным и привлечен к выполнению мобилизационного задания, после получения обоснованного отказа в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы является правомерным основанием для увольнения такого работника за прогул.
Отсутствие забронированного ВПЛ на работе после отказа в неоплачиваемом отпуске является основанием для увольнения за прогул — КГС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период действия военного положения работодатель имеет право отказать работнику, который приобрел статус внутренне перемещенного лица, в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, если такой работник привлечен к выполнению мобилизационного задания. Неявка такого работника на работу после отказа работодателя в предоставлении отпуска является прогулом без уважительных причин, что является основанием для увольнения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 3 декабря 2025 года № 744/629/24 (производство № 61-3024св25).

В деле, которое пересматривалось, истец обратился в суд с требованиями о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, ссылаясь на то, что находился в трудовых отношениях с ответчиком и работал водителем. В мае 2024 года он был поставлен на учет как внутренне перемещенное лицо в связи с перемещением в пределах области. После этого он обратился к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенный период, однако в его предоставлении было отказано, а повторное заявление осталось без ответа.

Несмотря на поданные заявления работодатель издал приказ об увольнении истца за прогул без уважительных причин. Истец считал такое увольнение незаконным, поскольку ответчик нарушил требования ч. 4 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», не предоставив по его заявлению отпуск без сохранения заработной платы, который подлежал предоставлению в обязательном порядке.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что отказ работодателя в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы истцу, который является забронированным от мобилизации в связи с привлечением к выполнению мобилизационного задания, соответствует требованиям ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Отсутствие истца на работе после обоснованного отказа работодателя в предоставлении такого отпуска без представления допустимых доказательств уважительности причин отсутствия являлось основанием для его увольнения за прогул.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, КГС ВС сформулировал следующую правовую позицию.

В соответствии с положениями ст. 139 КЗоТ Украины работники обязаны работать честно и добросовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов по охране труда, бережно относиться к имуществу собственника, с которым заключен трудовой договор.

Установив, что истец допустил прогул без уважительных причин, суд первой инстанции, с которым согласился и суд апелляционной инстанции, обоснованно счел, что увольнение истца по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины, является законным, в связи с чем правомерно отказал в иске.

КГС ВС обратил внимание на то, что согласно ч. 4 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель в период действия военного положения обязан в обязательном порядке предоставить работнику, который приобрел статус внутренне перемещенного лица, отпуск без сохранения заработной платы по его заявлению на срок, не превышающий 90 календарных дней.

В то же время, в соответствии с частью второй этой статьи, работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении такого отпуска, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа).

При этом установлено, что истцу было известно об отказе в предоставлении ему отпуска и о последствиях невыхода на работу.

В таком случае отказ работодателя является правомерным, а невыход работника на работу после получения ответа об отказе в предоставлении отпуска без уважительных причин является прогулом и законным основанием для увольнения по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КЦС ВС ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]