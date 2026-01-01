Отсутствие забронированного ВПЛ на работе после отказа в неоплачиваемом отпуске является основанием для увольнения за прогул — КГС ВС

КГС ВС отметил, что отсутствие на работе работника, имеющего статус ВПЛ, который является забронированным и привлечен к выполнению мобилизационного задания, после получения обоснованного отказа в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы является правомерным основанием для увольнения такого работника за прогул.

В период действия военного положения работодатель имеет право отказать работнику, который приобрел статус внутренне перемещенного лица, в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, если такой работник привлечен к выполнению мобилизационного задания. Неявка такого работника на работу после отказа работодателя в предоставлении отпуска является прогулом без уважительных причин, что является основанием для увольнения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 3 декабря 2025 года № 744/629/24 (производство № 61-3024св25).

В деле, которое пересматривалось, истец обратился в суд с требованиями о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, ссылаясь на то, что находился в трудовых отношениях с ответчиком и работал водителем. В мае 2024 года он был поставлен на учет как внутренне перемещенное лицо в связи с перемещением в пределах области. После этого он обратился к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенный период, однако в его предоставлении было отказано, а повторное заявление осталось без ответа.

Несмотря на поданные заявления работодатель издал приказ об увольнении истца за прогул без уважительных причин. Истец считал такое увольнение незаконным, поскольку ответчик нарушил требования ч. 4 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», не предоставив по его заявлению отпуск без сохранения заработной платы, который подлежал предоставлению в обязательном порядке.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что отказ работодателя в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы истцу, который является забронированным от мобилизации в связи с привлечением к выполнению мобилизационного задания, соответствует требованиям ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Отсутствие истца на работе после обоснованного отказа работодателя в предоставлении такого отпуска без представления допустимых доказательств уважительности причин отсутствия являлось основанием для его увольнения за прогул.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, КГС ВС сформулировал следующую правовую позицию.

В соответствии с положениями ст. 139 КЗоТ Украины работники обязаны работать честно и добросовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов по охране труда, бережно относиться к имуществу собственника, с которым заключен трудовой договор.

Установив, что истец допустил прогул без уважительных причин, суд первой инстанции, с которым согласился и суд апелляционной инстанции, обоснованно счел, что увольнение истца по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины, является законным, в связи с чем правомерно отказал в иске.

КГС ВС обратил внимание на то, что согласно ч. 4 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель в период действия военного положения обязан в обязательном порядке предоставить работнику, который приобрел статус внутренне перемещенного лица, отпуск без сохранения заработной платы по его заявлению на срок, не превышающий 90 календарных дней.

В то же время, в соответствии с частью второй этой статьи, работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении такого отпуска, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа).

При этом установлено, что истцу было известно об отказе в предоставлении ему отпуска и о последствиях невыхода на работу.

В таком случае отказ работодателя является правомерным, а невыход работника на работу после получения ответа об отказе в предоставлении отпуска без уважительных причин является прогулом и законным основанием для увольнения по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

