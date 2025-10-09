Практика судів
  1. У світі

На Нобелівську премію миру 2025 року висунуто 338 кандидатів — коли оголосять лауреата

07:18, 9 жовтня 2025
Згідно зі статутом Фонду Нобеля, офіційний список номінантів стає відкритим лише через 50 років після вручення премії.
На Нобелівську премію миру 2025 року висунуто 338 кандидатів — коли оголосять лауреата
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Нобелівську премію миру 2025 року подано 338 кандидатур, серед яких 244 — окремі особи та 94 — організації. Це помітне зростання порівняно з минулим роком, коли за нагороду змагалися 286 номінантів.

Як повідомляє Нобелівський комітет, кінцевий термін подачі заявок сплив 31 січня 2025 року. Водночас члени комітету мають право додавати нові імена під час свого першого засідання — цього року воно відбулося 28 лютого.

Нобелівський комітет традиційно не розголошує імена кандидатів — ні засобам масової інформації, ні самим номінантам. Проте імена окремих претендентів іноді з’являються в медіа — або через спекуляції, або тому, що особи, які мають право висувати кандидатів, самі публічно розповідають про свої пропозиції.

Згідно зі статутом Фонду Нобеля, офіційний список номінантів стає відкритим лише через 50 років після вручення премії.

Лауреата або лауреатів Нобелівської премії миру 2025 року буде оголошено 10 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня в Осло, Норвегія.

Для довідки: рекордна кількість номінацій — 376 кандидатів — була зафіксована у 2016 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області