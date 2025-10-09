На Нобелівську премію миру 2025 року висунуто 338 кандидатів — коли оголосять лауреата

Згідно зі статутом Фонду Нобеля, офіційний список номінантів стає відкритим лише через 50 років після вручення премії.

На Нобелівську премію миру 2025 року подано 338 кандидатур, серед яких 244 — окремі особи та 94 — організації. Це помітне зростання порівняно з минулим роком, коли за нагороду змагалися 286 номінантів.

Як повідомляє Нобелівський комітет, кінцевий термін подачі заявок сплив 31 січня 2025 року. Водночас члени комітету мають право додавати нові імена під час свого першого засідання — цього року воно відбулося 28 лютого.

Нобелівський комітет традиційно не розголошує імена кандидатів — ні засобам масової інформації, ні самим номінантам. Проте імена окремих претендентів іноді з’являються в медіа — або через спекуляції, або тому, що особи, які мають право висувати кандидатів, самі публічно розповідають про свої пропозиції.

Лауреата або лауреатів Нобелівської премії миру 2025 року буде оголошено 10 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня в Осло, Норвегія.

Для довідки: рекордна кількість номінацій — 376 кандидатів — була зафіксована у 2016 році.

