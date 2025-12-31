  1. В Україні

Як онлайн отримати довідку про розмір пенсії — інструкція

19:27, 31 грудня 2025
Що потрібно зробити, щоб отримати довідку про пенсію без відвідування ПФУ.
Пенсійний фонд України оприлюднив покрокову інструкцію, як пенсіонери можуть самостійно отримати довідку про розмір пенсії або доходи пенсіонера в електронному форматі. Послуга доступна через вебпортал електронних послуг ПФУ і не потребує особистого візиту до установи.

Як отримати довідку онлайн

Щоб сформувати довідку, необхідно виконати кілька кроків:

1. Увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизація можлива за допомогою:

- кваліфікованого електронного підпису (КЕП),

- банківської картки,

- сервісу ID.GOV.UA,

- або Дія.Підпис.

2. У лівому боковому меню обрати вкладку «Запит на отримання електронних документів» у розділі «Комунікації з ПФУ».

3. Обрати послугу «Довідка про доходи пенсіонера».

4. Заповнити форму запиту, вказавши всі обов’язкові поля, позначені зірочкою.

5. Зазначити період, за який необхідно сформувати довідку.

6. Надати згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».

7. Отримати відповідь можна в розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.

Важливе уточнення

У Пенсійному фонді звертають увагу: під час оформлення запиту обов’язково потрібно вказати період, за який потрібна довідка, а також контактний номер телефону у форматі +380XXXXXXXXX.

Для чого може знадобитися довідка

Електронна довідка про розмір пенсії або доходи пенсіонера може знадобитися для:

  • оформлення соціальних виплат;
  • подання до органів соціального захисту;
  • підтвердження доходів;
  • подання до банків або інших установ.

Послуга доступна онлайн, що дозволяє пенсіонерам заощадити час і уникнути черг, отримавши необхідний документ дистанційно.

 

