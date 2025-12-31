Как онлайн получить справку о размере пенсии — инструкция

Пенсионный фонд Украины обнародовал пошаговую инструкцию, как пенсионеры могут самостоятельно получить справку о размере пенсии или доходах пенсионера в электронном формате. Услуга доступна через вебпортал электронных услуг ПФУ и не требует личного визита в учреждение.Как получить справку онлайн
Чтобы сформировать справку, необходимо выполнить несколько шагов:
1 Войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизация возможна с помощью:
- квалифицированной электронной подписи (КЭП),
- банковской карты,
- сервиса ID.GOV.UA,
- или Дия.Пидпис.
2. В левом боковом меню выбрать вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».
3. Выбрать услугу «Справка о доходах пенсионера».
4. Заполнить форму запроса, указав все обязательные поля, отмеченные звездочкой.
5. Указать период, за который необходимо сформировать справку.
6. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку «Отправить в ПФУ».
7. Получить ответ можно в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.Важное уточнение
В Пенсионном фонде обращают внимание: при оформлении запроса обязательно необходимо указать период, за который требуется справка, а также контактный номер телефона в формате +380XXXXXXXXX.Для чего может понадобиться справка
Электронная справка о размере пенсии или доходах пенсионера может понадобиться для:
- оформления социальных выплат;
- подачи в органы социальной защиты;
- подтверждения доходов;
- подачи в банки или другие учреждения.
Услуга доступна онлайн, что позволяет пенсионерам сэкономить время и избежать очередей, получив необходимый документ дистанционно.