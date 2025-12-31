  1. В Украине

Как онлайн получить справку о размере пенсии — инструкция

19:27, 31 декабря 2025
Что нужно сделать, чтобы получить справку о пенсии без посещения ПФУ.
Как онлайн получить справку о размере пенсии — инструкция
Пенсионный фонд Украины обнародовал пошаговую инструкцию, как пенсионеры могут самостоятельно получить справку о размере пенсии или доходах пенсионера в электронном формате. Услуга доступна через вебпортал электронных услуг ПФУ и не требует личного визита в учреждение.

Как получить справку онлайн

Чтобы сформировать справку, необходимо выполнить несколько шагов:

1 Войти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизация возможна с помощью:

  • квалифицированной электронной подписи (КЭП),
  • банковской карты,
  • сервиса ID.GOV.UA,
  • или Дия.Пидпис.

2. В левом боковом меню выбрать вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

3. Выбрать услугу «Справка о доходах пенсионера».

4. Заполнить форму запроса, указав все обязательные поля, отмеченные звездочкой.

5. Указать период, за который необходимо сформировать справку.

6. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку «Отправить в ПФУ».

7. Получить ответ можно в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.

Важное уточнение

В Пенсионном фонде обращают внимание: при оформлении запроса обязательно необходимо указать период, за который требуется справка, а также контактный номер телефона в формате +380XXXXXXXXX.

Для чего может понадобиться справка

Электронная справка о размере пенсии или доходах пенсионера может понадобиться для:

  • оформления социальных выплат;
  • подачи в органы социальной защиты;
  • подтверждения доходов;
  • подачи в банки или другие учреждения.

Услуга доступна онлайн, что позволяет пенсионерам сэкономить время и избежать очередей, получив необходимый документ дистанционно.

