«Продавала» успішне складання іспитів – підозрюють доцента Волинського університету імені Лесі Українки

Викладачка вимагала від студента 29 тисяч гривень та 650 доларів за складання іспитів та захист дипломної роботи.

Доценту однієї з кафедр Волинського національного університету ім. Лесі Українки повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прокуратура регіону.

Встановлено, що викладачка вимагала від студента неправомірну вигоду у сумі 29 000 гривень та 650 доларів за складання іспитів та захист дипломної роботи.

Затримали її під час одержання першого «траншу» в сумі 11000 гривень за успішне складання іспитів під час зимової сесії.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вирішується питання про відсторонення її від посади.

