«Продавала» успешную сдачу экзаменов — подозревают доцента Волынского университета имени Леси Украинки

18:51, 31 декабря 2025
Преподавательница требовала от студента 29 тысяч гривен и 650 долларов за сдачу экзаменов и защиту дипломной работы.
Доценту одной из кафедр Волынского национального университета им. Леси Украинки сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что преподавательница требовала от студента неправомерную выгоду в сумме 29 000 гривен и 650 долларов за сдачу экзаменов и защиту дипломной работы.

Ее задержали во время получения первого «транша» в сумме 11 000 гривен за успешную сдачу экзаменов во время зимней сессии.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Решается вопрос об отстранении ее от должности.

