На Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуто 338 кандидатов — когда объявят лауреата

Согласно уставу Фонда Нобеля, официальный список номинантов становится открытым только через 50 лет после вручения премии.

На Нобелевскую премию мира 2025 года подано 338 кандидатур, среди которых 244 — отдельные лица и 94 — организации. Это заметный рост по сравнению с прошлым годом, когда на награду претендовали 286 номинантов.

Как сообщает Нобелевский комитет, крайний срок подачи заявок истёк 31 января 2025 года. В то же время члены комитета имеют право добавлять новые имена во время своего первого заседания — в этом году оно состоялось 28 февраля.

Нобелевский комитет традиционно не раскрывает имена кандидатов — ни средствам массовой информации, ни самим номинантам. Однако имена отдельных претендентов иногда появляются в СМИ — либо из-за спекуляций, либо потому, что лица, имеющие право выдвигать кандидатов, сами публично рассказывают о своих предложениях.

Лауреат или лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены 10 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло, Норвегия.

Для справки: рекордное количество номинаций — 376 кандидатов — было зафиксировано в 2016 году.

