Апелляционный суд: отказ в регистрации налоговых накладных правомерен при отсутствии надлежащих первичных документов

Суд отменил решение суда первой инстанции и встал на сторону налогового органа в споре относительно регистрации налоговых накладных.

Налоговый орган имел законные основания отказать налогоплательщику в регистрации налоговых накладных, если представленные документы не дают возможности подтвердить реальность хозяйственных операций. К такому выводу пришел Пятый апелляционный административный суд по делу №420/15223/25, отменив решение суда первой инстанции в споре между ООО и налоговыми органами.

Апелляционный суд также подчеркнул: обязанность доказывания реальности операций и их документального подтверждения возлагается именно на налогоплательщика, а формальное представление отдельных документов не устраняет сомнений налогового органа, если такие документы содержат противоречия или не отражают полной цепочки хозяйственной операции.

Обстоятельства дела

ООО «ЭКССТРОЙ» выполняло строительные работы по договору подряда, заключенному с заказчиком еще в 2021 году. В сентябре–декабре 2024 года общество составило шесть налоговых накладных по правилу «первого события» на общую сумму почти 6 млн грн с НДС и направило их для регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

Регистрация накладных была остановлена на основании пункта 1 Критериев рисковости осуществления операций, определенных Порядком №1165. Налоговый орган указал, что объем поставки услуг по коду 43.99 превышает расчетный остаток между приобретением и поставкой таких услуг.

Налогоплательщику было предложено предоставить пояснения и копии документов для подтверждения информации, указанной в налоговых накладных. ООО «ЭКССТРОЙ» подало уведомление с пояснениями и рядом документов, однако комиссия регионального уровня ГУ ГНС в Одесской области отказала в регистрации накладных, сославшись на предоставление документов, составленных с нарушением законодательства, а также на отсутствие необходимых первичных документов.

Позиции судов

Суд первой инстанции

Одесский окружной административный суд стал на сторону налогоплательщика. Суд пришел к выводу, что общество предоставило достаточный пакет документов для подтверждения реальности хозяйственных операций, а налоговый орган не осуществил надлежащей оценки этих документов. Решение комиссии ГНС было отменено, а ГНС Украины обязана зарегистрировать налоговые накладные датой их фактического представления.

Апелляционный суд

Апелляционная инстанция с такими выводами не согласилась.

Коллегия судей отметила, что предметом судебного контроля в данной категории дел является не общая реальность хозяйственной деятельности налогоплательщика, а обоснованность действий налогового органа при остановке и отказе в регистрации конкретных налоговых накладных.

Суд установил, что вместе с уведомлениями налогоплательщик не предоставил ряд ключевых первичных документов, в частности:

документов относительно приобретения, хранения и транспортировки строительных материалов;

календарных графиков выполнения работ и графиков финансирования;

актов приема-передачи материалов от заказчика;

товарно-транспортных накладных;

договоров аренды строительной техники и транспортных средств;

счета на оплату, который был необходим для проверки соблюдения условий авансирования.

Отдельно суд обратил внимание на несоответствия между условиями спецификации к договору подряда и фактическими платежными документами: счет на аванс не был представлен, а сумма и сроки фактической оплаты не согласовывались с условиями договора.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что налоговый орган имел законные основания сомневаться в реальности задекларированных операций, а налогоплательщик не опроверг эти сомнения надлежащими доказательствами.

Правовые акценты решения

Апелляционный суд подчеркнул несколько принципиальных позиций:

первичные документы являются основой налогового учета. Налоговые показатели не могут формироваться на основании данных, не подтвержденных надлежащим образом оформленными первичными документами;

обязанность доказывания лежит на налогоплательщике. Именно налогоплательщик должен доказать реальность хозяйственных операций и представить полный пакет документов, предусмотренный налоговым законодательством;

формальное наличие отдельных документов не является достаточным. Документы должны быть согласованными между собой, не содержать противоречий и позволять восстановить полную картину хозяйственной операции;

отказ в регистрации является правомерным, если налогоплательщик не предоставил всех документов, определенных Порядком №520, либо если представленные документы не подтверждают информацию, указанную в налоговых накладных.

Суд также сослался на аналогичную правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 29 июня 2023 года по делу №640/21884/20.

Результат рассмотрения

Пятый апелляционный административный суд:

удовлетворил апелляционную жалобу ГУ ГНС в Одесской области;

отменил решение Одесского окружного административного суда;

принял новое решение об отказе в удовлетворении иска ООО «ЭКССТРОЙ».

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано только в случаях, предусмотренных процессуальным законом.

