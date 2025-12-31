Апеляційний суд: відмова в реєстрації податкових накладних правомірна за відсутності належних первинних документів

Суд скасував рішення першої інстанції та став на бік податкового органу у спорі щодо реєстрації податкових накладних.

Податковий орган мав законні підстави відмовити платнику податку в реєстрації податкових накладних, якщо подані документи не дають можливості підтвердити реальність господарських операцій. Такий висновок зробив П’ятий апеляційний адміністративний суд у справі №420/15223/25, скасувавши рішення суду першої інстанції у спорі між ТОВ та податковими органами.

Апеляційний суд також наголосив: обов’язок доведення реальності операцій та їх документального підтвердження покладається саме на платника податків, а формальне подання окремих документів не усуває сумнівів податкового органу, якщо такі документи містять суперечності або не відображають повного ланцюга господарської операції.

Обставини справи

ТОВ «ЕКССТРОЙ» виконувало будівельні роботи за договором підряду, укладеним із замовником ще у 2021 році. У вересні–грудні 2024 року товариство склало шість податкових накладних за правилом «першої події» на загальну суму майже 6 млн грн з ПДВ та направило їх для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрацію накладних було зупинено на підставі пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, визначених Порядком №1165. Податковий орган зазначив, що обсяг постачання послуг за кодом 43.99 перевищує розрахунковий залишок між придбанням і постачанням таких послуг.

Платнику запропонували надати пояснення та копії документів для підтвердження інформації, зазначеної в податкових накладних. ТОВ «ЕКССТРОЙ» подало повідомлення з поясненнями та низкою документів, однак комісія регіонального рівня ГУ ДПС в Одеській області відмовила у реєстрації накладних, пославшись на надання документів, складених із порушенням законодавства та на відсутність необхідних первинних документів.

Позиції судів

Суд першої інстанції

Одеський окружний адміністративний суд став на бік платника податків. Суд дійшов висновку, що товариство надало достатній пакет документів для підтвердження реальності господарських операцій, а податковий орган не здійснив належної оцінки цих документів. Рішення комісії ДПС було скасовано, а ДПС України зобов’язано зареєструвати податкові накладні датою їх фактичного подання.

Апеляційний суд

Апеляційна інстанція з такими висновками не погодилася.

Колегія суддів зазначила, що предметом судового контролю у цій категорії справ є не загальна реальність господарської діяльності платника, а обґрунтованість дій податкового органу під час зупинення та відмови в реєстрації конкретних податкових накладних.

Суд встановив, що разом із повідомленнями платник не надав низку ключових первинних документів, зокрема:

документів щодо придбання, зберігання та транспортування будівельних матеріалів;

календарних графіків виконання робіт і графіків фінансування;

актів приймання-передачі матеріалів від замовника;

товарно-транспортних накладних;

договорів оренди будівельної техніки та транспортних засобів;

рахунку на оплату, який був необхідний для перевірки дотримання умов авансування.

Окремо суд звернув увагу на невідповідності між умовами специфікації до договору підряду та фактичними платіжними документами: рахунок на аванс не був поданий, а сума та строки фактичної оплати не узгоджувалися з умовами договору.

За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку, що податковий орган мав законні підстави сумніватися в реальності задекларованих операцій, а платник податку не спростував ці сумніви належними доказами.

Правові акценти рішення

Апеляційний суд наголосив на кількох принципових позиціях:

Первинні документи є основою податкового обліку. Податкові показники не можуть формуватися на підставі даних, не підтверджених належно оформленими первинними документами.

Обов’язок доказування лежить на платнику. Саме платник податків повинен довести реальність господарських операцій і подати повний пакет документів, передбачений податковим законодавством.

Формальна наявність окремих документів не є достатньою. Документи мають бути узгодженими між собою, не містити суперечностей і дозволяти відтворити повну картину господарської операції.

Відмова в реєстрації є правомірною, якщо платник не надав усіх документів, визначених Порядком №520, або якщо подані документи не підтверджують інформацію, зазначену в податкових накладних.

Суд також послався на аналогічну правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 29 червня 2023 року у справі №640/21884/20.

Результат розгляду

П’ятий апеляційний адміністративний суд:

задовольнив апеляційну скаргу ГУ ДПС в Одеській області;

скасував рішення Одеського окружного адміністративного суду;

ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову ТОВ «ЕКССТРОЙ».

Постанова набрала законної сили з дня ухвалення та може бути оскаржена лише у випадках, передбачених процесуальним законом.

