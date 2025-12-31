Критически важные товары без уплаты пошлин – правительство обновило перечень и льготы

Кабмин обновил правила ввоза критически важных товаров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление, которое гармонизирует правительственные решения с законами о бесперебойных поставках критически важных товаров, сообщил Минфин.

Согласно решению, новые правила направлены на:

повышение обороноспособности государства;

решение проблем энергообеспечения, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Продление сроков налоговых льгот

До 2027 года продлены льготы на беспилотные летательные аппараты, прицелы, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборонное оборудование, ввозимое на таможенную территорию Украины предприятиями и гражданами.

До 2029 года продлены льготы для гидравлических турбин, ветроэнергетических генераторов и другого оборудования для возобновляемой энергетики.

Особенности ввоза

Правительство также обновило перечень товаров, для которых при ввозе на таможенную территорию Украины не требуется предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей в соответствии с Таможенным кодексом.

Постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2022 г. № 1091» вступило в силу 26 декабря 2025 года в связи с принятием Верховной Радой законов № 4709-ІХ и № 4710-ІХ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.