Критически важные товары без уплаты пошлин – правительство обновило перечень и льготы
Кабмин принял постановление, которое гармонизирует правительственные решения с законами о бесперебойных поставках критически важных товаров, сообщил Минфин.
Согласно решению, новые правила направлены на:
- повышение обороноспособности государства;
- решение проблем энергообеспечения, вызванных военной агрессией Российской Федерации.
Продление сроков налоговых льгот
- До 2027 года продлены льготы на беспилотные летательные аппараты, прицелы, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборонное оборудование, ввозимое на таможенную территорию Украины предприятиями и гражданами.
- До 2029 года продлены льготы для гидравлических турбин, ветроэнергетических генераторов и другого оборудования для возобновляемой энергетики.
Особенности ввоза
Правительство также обновило перечень товаров, для которых при ввозе на таможенную территорию Украины не требуется предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей в соответствии с Таможенным кодексом.
Постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2022 г. № 1091» вступило в силу 26 декабря 2025 года в связи с принятием Верховной Радой законов № 4709-ІХ и № 4710-ІХ.
