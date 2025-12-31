Критично важливі товари без сплати мит – уряд оновив перелік та пільги

Кабмін оновив правила ввезення критично важливих товарів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін прийняв постанову, яка гармонізує урядові рішення із законами щодо безперебійного постачання критично важливих товарів, повідомив Мінфін.

Згідно з рішенням, нові правила спрямовані на:

підвищення обороноздатності держави;

вирішення проблем енергозабезпечення, спричинених воєнною агресією російської федерації.

Подовження строків податкових пільг

До 2027 року продовжено пільги на безпілотні літальні апарати, приціли, тепловізори, антидронові рушниці та інше оборонне обладнання, що ввозиться на митну територію України підприємствами та громадянами.

До 2029 року подовжено пільги для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

Особливості ввезення

Уряд також оновив перелік товарів, для яких при ввезенні на митну територію України не потрібно надавати забезпечення сплати митних платежів відповідно до Митного кодексу.

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1091» набрала чинності 26 грудня 2025 року у зв’язку з ухваленням Верховною Радою Законів № 4709-ІХ та № 4710-ІХ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.