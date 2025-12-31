Заказываете еду из ресторана — важные советы перед Новым годом

На что обратить внимание при доставке готовых блюд, чтобы избежать неприятных ситуаций и при необходимости эффективно защитить права потребителя

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В преддверии новогодних праздников украинцы массово заказывают готовые блюда из ресторанов, чтобы сэкономить время на кухне и избежать предпраздничной суеты. В то же время именно в этот период возрастает количество жалоб на ошибки в заказах, отсутствие блюд или ненадлежащее качество еды.

В Главном управлении Держпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области напомнили потребителям, на что стоит обратить внимание при доставке готовых блюд, чтобы избежать неприятных ситуаций и, при необходимости, эффективно защитить свои права.

На что обратить внимание при заказе

Специалисты советуют оформлять заказы только на сайтах и платформах, где указана полная информация о продавце: наименование заведения и его местонахождение. Это важно для идентификации субъекта хозяйствования в случае претензий.

Проверка — сразу при получении

После доставки проверяйте заказ незамедлительно: соответствие блюд, напитков и комплектации. Также обязательно требуйте расчетный документ у курьера — чек является доказательством приобретения продукции.

Если что-то не так

В случае несоответствия заказа (отсутствует блюдо, напиток и т.п.) сразу сообщите курьеру или заведению.

Если обнаружили некачественную продукцию, также незамедлительно проинформируйте ресторан — это повышает шансы быстро решить проблему.

Куда обращаться, если права нарушены

Если вы считаете, что права потребителя нарушены, а заведение или сервис доставки отказывается удовлетворить законные требования, обращайтесь в Главное управление Держпродпотребслужбы в вашем регионе.

Эксперты подчеркивают: внимательность при заказе и фиксация нарушений сразу после доставки — ключ к быстрому и эффективному защите прав потребителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.