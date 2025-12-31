  1. Суспільство
  2. / В Україні

Замовляєте їжу з ресторану — важливі поради перед Новим роком

17:33, 31 грудня 2025
На що звернути увагу під час доставки готових страв, аби уникнути неприємних ситуацій і за потреби ефективно захистити права споживача
Напередодні новорічних свят українці масово замовляють готові страви з ресторанів, щоб зекономити час на кухні та уникнути передсвяткової метушні. Водночас саме у цей період зростає кількість скарг на помилки в замовленнях, відсутність страв або неналежну якість їжі.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області нагадали споживачам, на що варто звернути увагу під час доставки готових страв, щоб уникнути неприємних ситуацій і, за потреби, ефективно захистити свої права.

На що звернути увагу під час замовлення

Фахівці радять оформлювати замовлення лише на сайтах і платформах, де зазначена повна інформація про продавця: найменування закладу та його місцезнаходження. Це важливо для ідентифікації суб’єкта господарювання у разі претензій.

Перевірка — одразу при отриманні

Після доставки перевіряйте замовлення негайно: відповідність страв, напоїв і комплектації. Також обов’язково вимагайте розрахунковий документ у кур’єра — чек є доказом придбання продукції.

Якщо щось не так

  • У разі невідповідності замовлення (відсутня страва, напій тощо) одразу повідомте кур’єра або заклад.
  • Якщо виявили неякісну продукцію, також негайно інформуйте ресторан — це підвищує шанси швидко вирішити проблему.

Куди звертатися, якщо права порушено

Якщо ви вважаєте, що права споживача порушені, а заклад або сервіс доставки відмовляється задовольнити законні вимоги, звертайтеся до Головного управління Держпродспоживслужби у вашому регіоні.

Експерти наголошують: уважність під час замовлення та фіксація порушень одразу після доставки — ключ до швидкого й ефективного захисту прав споживача.

Держпродспоживслужба продукти Новий рік свято

