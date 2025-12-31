Доллар упал на 9,5% в 2025 году — худший год для валюты с 2017 года

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление валюты в 2026 году на фоне снижения ставок ФРС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский доллар в 2025 году упал на 9,5% по отношению к корзине основных валют — это самое большое годовое падение с 2017 года. Банкиры с Уолл-стрит прогнозируют, что «зеленый» останется слабым и в следующем году из-за политики Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок.

Как сообщает Financial Times, падение доллара было вызвано прежде всего торговой войной президента Дональда Трампа и опасениями относительно перспектив американской экономики. Наибольший рост среди основных валют показал евро, подскочив почти на 14% до уровня более 1,17 доллара — уровня, который в последний раз наблюдался в 2021 году.

Джордж Саравелос из Deutsche Bank отметил, что 2025 год стал одним из худших для доллара за всю историю плавающих валютных курсов. Падение усугубили агрессивные тарифы США против торговых партнеров и дальнейшее снижение ставок ФРС в сентябре, что усилило давление на валюту.

Аналитики ожидают, что снижение ставок может поддержать слабость доллара и в 2026 году. Банки Уолл-стрит прогнозируют, что евро укрепится до 1,20 доллара к концу года, а фунт поднимется с 1,33 до 1,36 доллара.

Состояние доллара влияет на глобальные компании и инвесторов: его слабость выгодна американским экспортерам, но затрудняет деятельность европейских компаний, зарабатывающих на продажах в США.

Специалисты отмечают, что курс доллара в следующем году в значительной степени будет зависеть от кандидата Трампа на пост главы ФРС. Дальнейшее падение более вероятно, если глава центробанка пойдет на более глубокое снижение ставок по требованию Белого дома.

Несмотря на слабость доллара, эксперты сохраняют оптимизм в отношении экономики США. Они прогнозируют, что бум инвестиций в искусственный интеллект обеспечит более быстрый рост американской экономики по сравнению с Европой в 2026 году. По словам валютного стратега Société Générale Кита Джакса, технологическая революция на западном побережье США не зависит от экономической политики президента Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.