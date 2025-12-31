Долар впав на 9,5% у 2025 році — найгірший рік для валюти з 2017 року

Експерти прогнозують подальше ослаблення валюти у 2026 році на тлі зниження ставок ФРС.

Американський долар у 2025 році впав на 9,5% щодо кошика основних валют — це найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Уолл-стріт прогнозують, що «зелений» залишатиметься слабким і наступного року через політику Федеральної резервної системи США щодо зниження процентних ставок.

Як повідомляє Financial Times, падіння долара було спричинене насамперед торговельною війною президента Дональда Трампа та побоюваннями щодо перспектив американської економіки. Найбільше зростання серед основних валют показав євро, підскочивши на майже 14% до рівня понад 1,17 долара — рівня, який востаннє спостерігався у 2021 році.

Джордж Саравелос з Deutsche Bank зазначив, що 2025 рік став одним із найгірших для долара за всю історію плаваючих валютних курсів. Падіння загострили агресивні тарифи США проти торговельних партнерів та подальше зниження ставок ФРС у вересні, що посилило тиск на валюту.

Аналітики очікують, що зниження ставок може підтримати слабкість долара і у 2026 році. Банки Уолл-стріт прогнозують, що євро зміцниться до 1,20 долара до кінця року, а фунт підніметься з 1,33 до 1,36 долара.

Стан долара впливає на глобальні компанії та інвесторів: його слабкість вигідна американським експортерам, але ускладнює діяльність європейських компаній, що заробляють на продажах у США.

Фахівці зазначають, що курс долара наступного року значною мірою залежатиме від кандидата Трампа на посаду голови ФРС. Подальше падіння ймовірніше, якщо очільник центробанку піде на більш глибоке зниження ставок за вимогою Білого дому.

Попри слабкість долара, експерти зберігають оптимізм щодо економіки США. Вони прогнозують, що бум інвестицій у штучний інтелект забезпечить швидше зростання американської економіки порівняно з Європою у 2026 році. За словами валютного стратега Société Générale Кіта Джакса, технологічна революція на західному узбережжі США не залежить від економічної політики президента Трампа.

