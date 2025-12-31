  1. В Украине

Утверждены независимые члены нового наблюдательного совета Энергоатома, — Свириденко

17:46, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января.
Утверждены независимые члены нового наблюдательного совета Энергоатома, — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом». Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириленко.

Она отметила, что отбор был проведен единогласно. В состав комитета входят представители Правительства и независимые наблюдатели — ЕС, ЕБРР, МФК и бизнес-омбудсмен.

Независимыми членами наблюдательного совета будут:

Румина Велши — международная экспертка по ядерной безопасности и регуляторному надзору. Более 40 лет в отрасли. Возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

Лаура Гарбенчуте-Бакиене — специалистка по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Более 25 лет опыта. Руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС.

Патрик Фрагман — инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли. Более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company.

Брис Буйон — юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января.

«Параллельно продолжаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли — в Нафтогазе, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Операторе ГТС, Центрэнерго и других компаниях. Всего — 12 компаний в фокусе внимания.

Уставы и положения всех приводим в соответствие с принципами ОЭСР.

Продолжаются государственные аудиты Энергоатома и предприятий оборонной сферы. Их результаты безотлагательно будем передавать правоохранительным органам», — добавила Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины энергетика Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]