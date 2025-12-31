Утверждены независимые члены нового наблюдательного совета Энергоатома, — Свириденко

Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января.

Номинационный комитет утвердил независимых членов нового наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом». Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириленко.

Она отметила, что отбор был проведен единогласно. В состав комитета входят представители Правительства и независимые наблюдатели — ЕС, ЕБРР, МФК и бизнес-омбудсмен.

Независимыми членами наблюдательного совета будут:

Румина Велши — международная экспертка по ядерной безопасности и регуляторному надзору. Более 40 лет в отрасли. Возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

Лаура Гарбенчуте-Бакиене — специалистка по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Более 25 лет опыта. Руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС.

Патрик Фрагман — инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли. Более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company.

Брис Буйон — юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

«Параллельно продолжаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли — в Нафтогазе, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Операторе ГТС, Центрэнерго и других компаниях. Всего — 12 компаний в фокусе внимания.

Уставы и положения всех приводим в соответствие с принципами ОЭСР.

Продолжаются государственные аудиты Энергоатома и предприятий оборонной сферы. Их результаты безотлагательно будем передавать правоохранительным органам», — добавила Свириденко.

