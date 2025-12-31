  1. В Україні

Затверджено незалежних членів нової наглядової ради Енергоатому, – Свириденко

17:46, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.
Затверджено незалежних членів нової наглядової ради Енергоатому, – Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириленко.

Вона зазначила, що відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.

Незалежними членами наглядової ради будуть:

Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС.

Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

«Паралельно продовжуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — у Нафтогазі, Укргідроенерго, Укренерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги.

Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD.

Тривають державні аудити Енергоатома та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимемо правоохоронним органам», — додала Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України енергетика Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]