Затверджено незалежних членів нової наглядової ради Енергоатому, – Свириденко

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириленко.

Вона зазначила, що відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.

Незалежними членами наглядової ради будуть:

Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС.

Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

«Паралельно продовжуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — у Нафтогазі, Укргідроенерго, Укренерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги.

Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD.

Тривають державні аудити Енергоатома та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимемо правоохоронним органам», — додала Свириденко.

