Военные теперь смогут самостоятельно выбирать дроны-перехватчики для борьбы с «шахедами»

Отныне бригады смогут выбирать и получать средства для борьбы с вражескими беспилотниками через DOT-Chain Defence.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне военные смогут самостоятельно выбирать и быстро получать средства для борьбы с вражескими «шахедами». Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что дроны-перехватчики для уничтожения беспилотников стали доступны по программе «Армия дронов Бонус» и будут поставляться через DOT-Chain Defence.

«О включении таких дронов в программу поступали запросы от наших военных. Был проведен опрос среди подразделений для определения моделей дронов-перехватчиков, которыми они пользуются и считают наиболее эффективными», — рассказал Шмыгаль.

Это уже второй тип дронов-перехватчиков, которые будут поставляться в войска через DOT-Chain Defence. Ранее в маркетплейс добавили дроны-перехватчики тактического уровня, которые помогают противодействовать вражеским разведывательным и ударным БпЛА на линии фронта.

В целом АОЗ Минобороны подписала контракты с шестью производителями беспилотников этого типа. По состоянию на конец декабря через DOT-Chain Defence военные получили почти 5 тысяч дронов-перехватчиков.

«Продолжаем расширять цифровые инструменты, которые дают Украинской армии необходимую скорость и гибкость в обеспечении всем необходимым», — подчеркнул глава Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.