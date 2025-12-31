  1. В Україні

Військові тепер зможуть самостійно обирати дрони-перехоплювачі для боротьби з «шахедами»

18:33, 31 грудня 2025
Відтепер бригади зможуть обирати та отримувати засоби для боротьби з ворожими безпілотниками через DOT-Chain Defence.
Військові тепер зможуть самостійно обирати дрони-перехоплювачі для боротьби з «шахедами»
Відтепер військові зможуть самостійно обирати та швидко отримувати засоби для боротьби з ворожими «шахедами». Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він зазначив, що дрони-перехоплювачі для знищення безпілотників стали доступні за програмою «Армія дронів Бонус» та постачатимуться через DOT-Chain Defence.

«Про включення таких дронів до програми надходили запити від наших військових. Було проведено опитування серед підрозділів для визначення моделей дронів-перехоплювачів, якими вони користуються та вважають найбільш ефективними», — розповів Шмигаль.

Це вже другий тип дронів-перехоплювачів, які постачатимуться до війська через DOT-Chain Defence. Раніше до маркетплейсу додали дрони-перехоплювачі тактичного рівня, що допомагають протидіяти ворожим розвідувальним та ударним БпЛА на лінії фронту.

Загалом АОЗ Міноборони підписала контракти з шістьма виробниками безпілотників цього типу. Станом на кінець грудня через DOT-Chain Defence військові отримали майже 5 тисяч дронів-перехоплювачів.

«Продовжуємо розширювати цифрові інструменти, які дають Українському війську необхідну швидкість і гнучкість у забезпеченні всім потрібним», — наголосив очільник Міноборони.

ЗСУ військові армія оборона військовослужбовці Денис Шмигаль Міноборони

